Írsko zhoršilo odhad vývoja ekonomiky
Autor TASR
Dublin 21. apríla (TASR) - Írske ministerstvo financií zhoršilo v utorok odhad rastu ekonomiky v tomto roku, pričom ako dôvod uviedlo vplyv vojny na Blízkom východe. Informoval o tom portál írskej televíznej stanice RTÉ.
V najnovšej jarnej prognóze ministerstvo oznámilo, že ekonomika na základe takzvaného modifikovaného domáceho dopytu vzrastie tento rok o 2,1 %. Pôvodne ministerstvo uvádzalo rast na úrovni 2,3 %.
Keďže v Írsku pôsobí veľký počet nadnárodných koncernov, výsledky hrubého domáceho produktu nepoukazujú na reálny vývoj domáceho hospodárstva. Ekonómovia a vláda preto preferujú údaje o modifikovanom domácom dopyte, ktorý nezahrnuje aktivitu nadnárodných koncernov a reálnejšie vystihuje silu írskej ekonomiky.
Ministerstvo financií zároveň uviedlo, že ak by k útoku na Irán nedošlo, údaje by namiesto redukcie upravovalo smerom nahor. Oproti pôvodne odhadovanému rastu o 2,3 % by odhad celoročného vývoja ekonomiky revidovalo na 2,5 % až 3 %.
