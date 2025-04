Írsky farmaceutický vývoz by klesol asi na polovicu po zavedení ciel

Dublin 1. apríla (TASR) - Vývoz farmaceutických výrobkov z Írska do USA by sa mohol znížiť približne o polovicu, ak americký prezident Donald Trump zavedie clo vo výške 20 % a EÚ zareaguje uplatnením rovnakého cla. Povedal to v utorok podpredseda írskej vlády Simon Harris. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Harris tiež varoval, že v priebehu piatich rokov by tak mohlo dôjsť k „veľmi výraznému“ zníženiu výroby farmaceutických produktov v Írsku. Poukázal aj na fakt, že hodnota obchodu medzi Európskou úniou (EÚ) a USA dosahuje približne 1,6 bilióna eur ročne.



V írskych farmaceutických spoločnostiach je zamestnaných približne 45.000 ľudí, pričom z Írska do USA sa každý rok vyvezú farmaceutické výrobky a chemikálie za približne 58 miliárd eur.



Podľa Harrisa Írsko a EÚ čelia jednej z „najväčších ekonomických výziev“, ktorá bude mať generačný vplyv. Clá, ktoré plánuje Trump oznámiť v stredu (2. 4.), zásadne zmenia obchodné vzťahy medzi EÚ a USA a sú zlé pre obe strany. „Zvyšujú náklady na podnikanie, zvyšujú náklady na tovar,“ povedal. „Myslím si však, že v nasledujúcich dňoch bude skutočne dôležité, aby reakcia Írska a EÚ bola pokojná, odmeraná a strategická.“



Dôležité podľa neho je, aby si obe strany sadli k rokovaciemu stolu. Každá nezhoda by sa v konečnom dôsledku mala skončiť dohodou. Harris dúfa, že odpoveď EÚ poskytne čas na to, aby sa našla cesta vpred, ktorá bude dobrá pre Európu, pre Írsko aj USA.



Približne 60 % vývozu farmaceutických firiem z Írska smeruje do Európskej únie. Dublin je preto proti clám na oboch stranách Atlantiku, keďže sa obáva významného zníženia množstva farmaceutických výrobkov, ktoré vyváža.



Írsky premiér Micheál Martin medzitým povedal, že EÚ by sa mala pokúsiť vyhnúť sa „najhorším scenárom“. „Je jasné, že aj po rokovaniach budú existovať určité colné sadzby. Otázkou je, aké vysoké?“ vyhlásil. EÚ sa musí pokúsiť zmierniť ich, ako to len bude možné, obmedziť škody a vyhnúť sa najhorším scenárom.



„V rámci Európskej únie sa o tejto otázke bude veľa konzultovať, aby sme sa pokúsili dosiahnuť strategickú odpoveď, ktorá neprinesie viac škôd,“ dodal a pripomenul, že ekonomická neistota a nestabilita na finančných trhoch môže mať škodlivý vplyv na investície.