< sekcia Ekonomika
Írsky obchodný prebytok klesol na najnižšiu úroveň za dva roky
Prebytok zahraničného obchodu Írska sa v decembri znížil na 2,87 miliardy eur z úrovne 3,87 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci predošlého roka.
Autor TASR
Dublin 17. februára (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Írska sa v decembri znížil na 2,87 miliardy eur z úrovne 3,87 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci predošlého roka. Dovoz do krajiny totiž vzrástol viac ako jej vývoz. Decembrový obchodný prebytok Írska bol najmenší za dva roky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Írsky export v decembri medziročne vzrástol o 1,7 % na 16 miliárd eur. Podporilo ho zvýšenie vývozu zdravotníckych a farmaceutických výrobkov o 2,7 %. Ich export tvoril 40 % celkového vývozu. Negatívne však pôsobil pokles exportu organických chemikálií o 14,1 %. Vývoz Írska do USA klesol o 41,1 % na 3,3 miliardy eur. Väčšinu írskych dodávok na americký trh tvorili chemické výrobky.
Írsky dovoz sa v decembri posilnil o 10,7 % na 13,1 miliardy eur, a to vďaka väčšiemu importu zdravotníckych a farmaceutických výrobkov (+ 16,4 %), organických chemikálií (+ 6,8 %) a kancelárskych strojov a strojov na automatické spracovanie údajov (+ 89,8 %).
Hlavnými exportnými destináciami Írska zostali USA, Holandsko a Belgicko. Import krajiny pochádzal najmä z Francúzska, USA a Veľkej Británie.
Írsky export v decembri medziročne vzrástol o 1,7 % na 16 miliárd eur. Podporilo ho zvýšenie vývozu zdravotníckych a farmaceutických výrobkov o 2,7 %. Ich export tvoril 40 % celkového vývozu. Negatívne však pôsobil pokles exportu organických chemikálií o 14,1 %. Vývoz Írska do USA klesol o 41,1 % na 3,3 miliardy eur. Väčšinu írskych dodávok na americký trh tvorili chemické výrobky.
Írsky dovoz sa v decembri posilnil o 10,7 % na 13,1 miliardy eur, a to vďaka väčšiemu importu zdravotníckych a farmaceutických výrobkov (+ 16,4 %), organických chemikálií (+ 6,8 %) a kancelárskych strojov a strojov na automatické spracovanie údajov (+ 89,8 %).
Hlavnými exportnými destináciami Írska zostali USA, Holandsko a Belgicko. Import krajiny pochádzal najmä z Francúzska, USA a Veľkej Británie.