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Írsky obchodný prebytok sa v júni medziročne znížil
V júni sa zvýšil írsky dovoz kancelárskej techniky a strojov na automatické spracovanie údajov (102,3 %), priemyselných výrobkov (32,5 %) a ropy a ropných produktov (9,6 %).
Autor TASR
Dublin 18. augusta (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Írska v júni klesol na 3,5 miliardy eur z úrovne 4,6 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Dovoz do krajiny sa totiž medziročne zvýšil o 19 % na zhruba 14,7 miliardy eur, ale vývoz sa posilnil len o 7,1 % na približne 18,1 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil írsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V júni sa zvýšil írsky dovoz kancelárskej techniky a strojov na automatické spracovanie údajov (102,3 %), priemyselných výrobkov (32,5 %) a ropy a ropných produktov (9,6 %). Výrazne stúpol import z Veľkej Británie (20,4 %), USA (51,3 %), Číny (31,8 %) a Španielska (28,1 %).
V rámci vývozu sa posilnil export ropy a ropných produktov (327,6 %), kancelárskej techniky a strojov na automatické spracovanie údajov (95,7 %), živočíšnych olejov a tukov (40,7 %) a gumy a výrobkov z gumy (76,6 %). Vzrástol export na trh Veľkej Británie (36,8 %), Kanady (171,1 %) a Číny (91,1 %).
V júni sa zvýšil írsky dovoz kancelárskej techniky a strojov na automatické spracovanie údajov (102,3 %), priemyselných výrobkov (32,5 %) a ropy a ropných produktov (9,6 %). Výrazne stúpol import z Veľkej Británie (20,4 %), USA (51,3 %), Číny (31,8 %) a Španielska (28,1 %).
V rámci vývozu sa posilnil export ropy a ropných produktov (327,6 %), kancelárskej techniky a strojov na automatické spracovanie údajov (95,7 %), živočíšnych olejov a tukov (40,7 %) a gumy a výrobkov z gumy (76,6 %). Vzrástol export na trh Veľkej Británie (36,8 %), Kanady (171,1 %) a Číny (91,1 %).