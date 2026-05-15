Írsky obchodný prebytok sa v marci medziročne prepadol

Dublin 15. mája (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Írska sa v marci prudko znížil na sumu 4 miliardy eur z úrovne 24,5 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Vývoz medziročne klesol o 51,4 % na 18,3 miliardy eur a zároveň hodnota dovozu vzrástla o 9,3 % na 14,3 miliardy eur. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil írsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Pokles vývozu bol výsledkom zníženia exportu zdravotníckych a farmaceutických výrobkov (-70 %) a organických chemikálií (-70,8 %). Čiastočne to kompenzoval vývoz ropy a ropných produktov, ktorý vzrástol o 439,1 %. Hlavými exportnými destináciami boli USA (24,7 %), Holandsko (13,5 %) a Veľká Británia (10,7 %).

Rast dovozu vyplýval zo zvýšenia importu ropy a ropných produktov (5,6 %). Čiastočne to vykompenzoval pokles dovozu zdravotníckych a farmaceutických výrobkov (-29,9 %) a organických chemikálií (-11,4 %). Hlavnými obchodnými partnermi Írska pri importe do krajiny boli USA (13,8 %) a Veľká Británia (9,8 %).

V prvých troch mesiacoch tohto roka dosiahol obchodný prebytok Írska celkovú sumu 12,4 miliardy eur, čo bol výrazný pokles zo sumy 51,3 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
