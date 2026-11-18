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Írsky prebytok zahraničného obchodu sa v septembri medziročne znížil
Od začiatku roka do záveru septembra sa írsky export oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zmenšil o 25,2 %, pričom vývoz zdravotníckych a farmaceutických výrobkov sa znížil o 50,6 %.
Autor TASR
Dublin 18. novembra (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Írska s tovarmi v septembri klesol na sumu 2,7 miliardy eur z úrovne 17,4 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Írsky vývoz totiž prudko klesol, ale dovoz vzrástol, uviedol v stredu štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Export z Írska sa v septembri medziročne oslabil o 36,4 % a zároveň import stúpol o 39,4 %. Obchodný prebytok sa tak oslabil na najnižšiu úroveň od decembra minulého roka. Medzimesačne vývoz stúpol o 1,5 % a dovoz sa zvýšil o 6,8 %. Prebytok zahraničného obchodu sa však podľa neupravených údajov medzimesačne mierne posilnil, keďže v auguste bol vo výške 2,6 miliardy eur.
Od začiatku roka do záveru septembra sa írsky export oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zmenšil o 25,2 %, pričom vývoz zdravotníckych a farmaceutických výrobkov sa znížil o 50,6 %. Import krajiny za január až september medziročne vzrástol, a to o 16,7 %.
Export z Írska sa v septembri medziročne oslabil o 36,4 % a zároveň import stúpol o 39,4 %. Obchodný prebytok sa tak oslabil na najnižšiu úroveň od decembra minulého roka. Medzimesačne vývoz stúpol o 1,5 % a dovoz sa zvýšil o 6,8 %. Prebytok zahraničného obchodu sa však podľa neupravených údajov medzimesačne mierne posilnil, keďže v auguste bol vo výške 2,6 miliardy eur.
Od začiatku roka do záveru septembra sa írsky export oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zmenšil o 25,2 %, pričom vývoz zdravotníckych a farmaceutických výrobkov sa znížil o 50,6 %. Import krajiny za január až september medziročne vzrástol, a to o 16,7 %.