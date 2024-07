ISA: Domácnosti na Slovensku šetria výrazne menej ako priemer eurozóny

Bratislava 22. júla (TASR) - Minulý rok domácnosti v eurozóne usporili priemerne 14,4 % zo svojho disponibilného príjmu. Na Slovensku to však bola menej ako polovica (6,7 %). Tento trend by sa pritom nemal výraznejšie zmeniť ani v roku 2024, upozornil v aktuálnom prehľade Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



V prvom kvartáli tohto roka miera úspor v eurozóne stúpla na 15,3 % disponibilného príjmu, čo bolo najviac od 2. štvrťroku 2021, kedy museli domácnosti šetriť pre covidové obmedzenia. Pomohol tomu najmä rast príjmov (2,1 %), ktoré podľa Eurostatu rástli rýchlejšie ako spotreba (0,8 %).



"Domácnosti na Slovensku by podľa prognózy AMECO mali tento rok zvýšiť svoje úspory na 7,9 %. Makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR je o niečo konzervatívnejšia a miera úspor by podľa nej mala byť až do roku 2027 medzi 6,4 a 6,6 %," avizoval inštitút.



Priblížil, že v Česku, Maďarsku a Rakúsku sporia domácnosti viac ako je priemer eurozóny. Naopak, menej sa sporí v Poľsku, kde sú úspory dlhodobo nižšie aj v porovnaní so Slovenskom. "Jedným z dôvodov výrazných rozdielov v mierach úspor medzi krajinami sú odlišnosti v dôchodkových systémoch, ktoré do istej miery znižujú porovnateľnosť dát," zhodnotil ISA.