ISA: Pomer ľudí v ekonomicky aktívnom a neaktívnom veku prudko klesá

Bratislava 12. septembra (TASR) - Pomer ľudí v ekonomicky aktívnom a neaktívnom veku na Slovensku prudko klesá. V súčasnosti je na úrovni 1,92 ku jednej pričom do roku 2050 klesne podľa údajov Organizácie spojených národov na 1,32 ku jednej. Najvyššiu úroveň 2,6 ku jednej dosiahol pomer ľudí v ekonomicky aktívnom a neaktívnom veku v roku 2009. Poukázal na to v aktuálnom ekonomickom prehľade Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



"Historicky najnižší pomer bol u nás na prelome 50. a 60. rokov, keď na jedného neaktívneho pripadalo 1,6 aktívneho. Podľa predpovedí OSN dosiahneme rovnakú úroveň v roku 2041," uviedol inštitút.



Doplnil, že rozdiel bude viditeľný najmä u ľudí v ekonomicky neaktívnom veku. V šesťdesiatych rokoch pripadali podľa neho na jedného seniora štyria mladí ľudia v predproduktívnom veku, pričom v roku 2040 to bude 0,5 juniora na jedného seniora.



"Štáty V4 a Rakúsko budú v roku 2050 patriť medzi pätinu štátov sveta s najnižším pomerom. Najnižšiu hodnotu, a to 1,29 bude mať Česko na 150. priečke spomedzi 161 štátov s počtom obyvateľov nad milión. Slovensko bude na 143. priečke. Na opačnom konci bude Ázia, Latinská Amerika a Afrika," dodal ISA.