ISA prebral agendu Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Bratislava 2. mája (TASR) - Inštitút strategických analýz (ISA) prevzal agendu Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu (RVKP) a zároveň vyhlásil výzvu na prihlásenie kandidátov do panelu odborníkov na predkladanie návrhov na nestálych členov RVKP. Nominácie je možné predkladať do 15. mája. Z návrhov bude následne na základe vyhodnotenia požiadaviek vybrané zloženie expertného panelu a zoznam nestálych členov. V piatok o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



„RVKP nadväzuje na činnosť Národnej rady pre produktivitu, ktorá bola zriadená na základe odporúčania Európskej rady z roku 2016. Rada je iniciatívnym a poradným orgánom vlády SR v oblasti zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva. Vydáva stanoviská k výročným správam a akčným plánom, analyzuje politiky doma aj v zahraničí a podieľa sa na formovaní systémových odporúčaní. Tvorí ju 21 členov vrátane predsedu a dvoch podpredsedov,“ uviedol rezort hospodárstva s tým, že zmeny v štatúte RVKP boli schválené 23. apríla s cieľom zjednotiť a posilniť analytické a koordinačné kapacity štátu.



Zároveň vyzval odborníkov z akademickej obce, podnikateľského prostredia aj sociálnych partnerov, aby sa do činnosti RVKP aktívne zapojili. V prípade otázok sa môžu obrátiť na sekretariát RVKP prostredníctvom e-mailovej adresy isa@vlada.gov.sk alebo telefonicky na +421220925179.