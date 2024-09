Inštitút pre stratégie: Máme nízku mieru voľných pracovných miest

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovensko patrí medzi štáty s nízkou mierou voľných pracovných miest, a to na úrovni 1,2 % v druhom kvartáli tohto roka. Taktiež má nízku nezamestnanosť, na úrovni 5,4 % v rovnakom období. Informoval o tom v piatok Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



"Rizikom je, že sa podniky nebudú rozširovať a vytvárať nové pracovné miesta. To môže brzdiť investície do inovácií a zlepšovania produktivity, čo bráni dlhodobému hospodárskemu rastu. V regióne sú na tom podobne Poľsko a Maďarsko," uviedol inštitút.



O dobrej kondícii ekonomiky podľa ISA svedčí vyššia miera voľných pracovných miest a nižšia nezamestnanosť. Rovnaká situácia je napríklad aj v Česku či Rakúsku. Naopak, v Španielsku je vysoká nezamestnanosť a malá ponuka voľných pracovných miest.



Inštitút dodal, že miera voľných pracovných miest sa na Slovensku medziročne zvýšila z jedného percenta na 1,2 %. Nezamestnanosť klesla z 5,9 % na 5,4 %. "V celej EÚ miera voľných miest klesla z 2,9 % na 2,4 %, nezamestnanosť zostala bez zmeny na úrovni šiestich percent," uzavrel ISA.