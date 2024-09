ISA: SR patrí medzi krajiny s najvyššou koncentráciou poistného trhu

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenská republika patrí medzi európske krajiny s najvyššou koncentráciou na poistnom trhu. Tri najväčšie poisťovne v roku 2022 zaberali 85 % trhu v životnom poistení. V neživotnom poistení to bolo 79 %. V aktuálnom prehľade ekonomického diania na to poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Podrobné údaje o poistnom trhu zverejňuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). "Vo všeobecnosti môže vysoká koncentrácia viesť k nižšej efektívnosti a vyšším cenám, teda aj nižšej dostupnosti služieb," upozornil ISA.



Celkové výdavky na poistné dosiahli v roku 2022 na Slovensku 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To bolo viac ako v Poľsku (2,2 %) alebo Maďarsku (2,1 %). Na druhej strane však menej ako v Českej republike (2,9 %) alebo Rakúsku (4,3 %).



"Podiel čistého príjmu poisťovní na vlastnom kapitále na Slovensku v roku 2022 stúpol v neživotnom poistení medziročne o 40 %, čo bolo najviac z dvadsať sledovaných krajín v EÚ. V životnom poistení tento ukazovateľ ziskovosti klesol o 3 %," doplnil inštitút.