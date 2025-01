Analytici: SR získava peniaze z plánu obnovy nadpriemerne rýchlo

Bratislava 28. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vyplatila ku koncu vlaňajška členským štátom 306 miliárd eur z Plánu obnovy a odolnosti (POO), čo je 47 % z celkovo 650 miliárd eur. Najvyšší podiel financií získalo Francúzsko (77 %). Slovensko dostalo 3,5 miliardy z celkovej alokácie 6,4 miliardy eur. S podielom 54 % vyplatených zdrojov sa tak zaradilo na piate miesto v EÚ a na prvé miesto vo V4. Upozornil na to v utorok Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na základe dát EK.



"Veľmi ma teší, že Slovensku stále patrí popredné miesto v čerpaní peňazí z plánu obnovy. Napriek neľahkej situácii a početným výzvam pri implementácii sa snažíme robiť maximum pre to, aby sme splnili naše záväzky. Plán obnovy významne posilňuje náš hospodársky rast a jeho výsledky zlepšujú každodenný život občanov vo všetkých regiónoch," uviedol podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



Slovenský plán obnovy zahŕňa 64 investícií a 70 reforiem, ktoré obsahujú celkovo 222 míľnikov a cieľov. Najviac ich splnilo v roku 2023, spolu 43, vlani 15. K splneným míľnikom a cieľom patrí napríklad prijatie legislatívnych zmien v oblasti desegregácie na školách, podpora excelentných výskumných pracovníkov či zlepšenie digitálnych zručností seniorov.



Európsky dvor audítorov (EDA) uviedol, že viacero štátov čelí oneskoreniam pri predkladaní žiadostí o platbu. Napríklad Švédsko zatiaľ nepožiadalo o finančné prostriedky. Maďarsko zas využilo len možnosť čiastočného predbežného financovania, ešte pred riadnym splnením míľnikov.



Plnenie plánov obnovy sa podľa EDA od začiatku spomaľovalo. Kým pri prvej žiadosti o platbu členské štáty predložili načas 56 % žiadostí, pri druhej to bolo len 27 % a pri tretej už iba 9,5 %. V roku 2023 viaceré štáty revidovali svoje plány a pridali do nich nový komponent REPowerEU zameraný na zníženie závislosti od fosílnych palív. Medzi najčastejšie dôvody oneskorení patrí podcenenie času na implementáciu (77 %), zložité verejné obstarávanie (54 %) a zmeny vonkajších okolností (81 %).



Štáty sa sťažujú na administratívnu náročnosť čerpania z POO. Zložité kontrolné mechanizmy a nedostatok kvalifikovaného personálu spomaľujú implementáciu plánov a zvyšujú administratívne náklady. Všetky míľniky a ciele musia byť splnené do septembra 2026, keď je možné podať poslednú žiadosť o platbu. Hoci členské štáty opakovane žiadali o predĺženie trvania mechanizmu, EK zatiaľ posun nepripúšťa.