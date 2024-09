ISA: Stavebná produkcia v SR v júni klesla, v EÚ naopak vzrástla

Bratislava 1. septembra (TASR) - Stavebná produkcia na Slovensku klesala aj v júni 2024. Podľa dát Eurostatu sa dostala v júni na úroveň 79,2 % v porovnaní s priemernou úrovňou roka 2021. Medzimesačne ide o pokles o 0,6 percentuálneho bodu (p.b.). Naopak stavebná produkcia v EÚ v júni medzimesačne vzrástla o 1,4 p.b. Poukázal na to Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



"Podľa dát Eurostatu bola stavebná produkcia na Slovensku v júni 2024 na úrovni 79,2 % v porovnaní s priemernou úrovňou roka 2021. K prepadu došlo ešte na prelome rokov 2021 a 2022 a odvtedy sme, ako jediná z krajín V4 a Rakúska, nedokázali ani raz dosiahnuť úroveň z roku 2021," priblížil ISA.



Najväčší pokles v tomto roku dosiahla stavebná produkcia v marci (- 5,5 p.b.), najvyšší nárast v apríli (5,9 p.b.). Najväčšie výkyvy v stavebnej produkcii počas rokov 2021 až 2024 boli zaznamenané pri špecializovaných konštrukčných prácach, ktoré v tohtoročnom júni klesli o 11,7 p.b.



K spomaľovaniu realizácie stavebných projektov podľa Economic Survey OECD prispieva aj nedostatok kvalifikovaných pracovných síl či komplikované administratívne procesy s nízkou úrovňou digitalizácie. Predpokladané znižovanie úrokových sadzieb do konca roka 2024 a nový stavebný zákon, ktorý bude účinný od 1. apríla 2025, by mohli podľa ISA prispieť k oživeniu stavebníctva na Slovensku.