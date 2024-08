ISA: Vrchol pracovnej kariéry na Slovensku dosahujú štyridsiatnici

Bratislava 31. augusta (TASR) - Vrchol pracovnej kariéry na Slovensku dosahujú ľudia vo veku od 40 do 47 rokov. Ich príjem bol vlani v porovnaní s celou pracujúcou populáciou vyšší v priemere o 13,5 % až 15,4 %. Vyplýva to z dát Sociálnej poisťovne, ktoré spracoval Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



"Ľudia narodení v roku 1979 zarábali vlani viac ako pracujúci z akéhokoľvek iného ročníka. Príjem pracujúcich na Slovensku tak bol najvyšší v 44. roku života. Ich priemerný mesačný príjem dosiahol v minulom roku 1463 eur, čo je o 15,4 % viac ako priemerný príjem všetkých pracujúcich," uviedol inštitút.



Mesačný príjem vyšší ako minuloročný priemer, ktorý bol vo výške 1268,50 eura, malo vlani 986.000 ľudí. Je to 40,2 % zo všetkých pracujúcich. Najvyšší počet pracujúcich s nadpriemerným príjmom bol podľa ISA medzi štyridsiatnikmi. Najviac ich bolo vo veku 46 rokov, a to až 32.000. "Spolu 131.000 ľudí pracuje aj v dôchodkovom veku, čo predstavuje 12,6 % všetkých obyvateľov v danej vekovej kategórii," dodal inštitút.



ISA príjem meria ako súčet vymeriavacích základov na platenie starobného poistenia z pracovných zmlúv, dohôd, zo živnosti a z obdobných vzťahov. "Ide o iné údaje, ako vyhodnocuje Štatistický úrad (ŠÚ SR) pri výpočte priemernej mzdy. ŠÚ SR, na rozdiel od ISA, údaje zvyšuje o štatistický odhad neevidovanej mzdy (čierna práca)," objasnil inštitút.