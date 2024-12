ISA: Výdavky na výskum a vývoj v SR ostávajú naďalej za priemerom

Bratislava 12. decembra (TASR) - Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku stúpli v minulom roku na 1,04 % hrubého domáceho produktu (HDP), naďalej však ostávajú pod európskym priemerom. Priemer členských štátov Európskej únie (EÚ) dosahuje 2,25 % HDP, čo radí Slovensko na 21. priečku. Vyplýva to z aktuálneho týždenného ekonomického prehľadu Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý vychádza zo štatistických údajov Eurostatu.



"Ambícia EÚ je investovať aspoň 3 % HDP do vedy a výskumu, dve tretiny z toho zo súkromného sektora. Tento cieľ plní len päť krajín. Slovensko si stanovilo cieľ do roku 2030 dosiahnuť 2 % HDP, aktuálne ho plníme na 52 %," priblížil inštitút, podľa ktorého zaostáva Slovensko najmä v podiele výdavkov podnikateľského sektora, ktoré predstavujú 0,6 % HDP, zatiaľ čo európsky priemer sa pohybuje na úrovni 1,2 %.



Najviac z HDP malo vlani na vedu a výskum vynaložiť Švédsko (3,6 %) a Belgicko (3,3 %), najmenší podiel HDP na úrovni 0,5 % investovalo do tejto oblasti Rumunsko. Podiel výdavkov na vedu a výskum stúpol v rokoch 2013 až 2023 v 20 členských štátoch vrátane Slovenska, kde narástol z 0,82 % na aktuálnych 1,4 %, doplnil inštitút. Najväčší rast v období desiatich rokov malo dosiahnuť Belgicko a Poľsko.



"Európska komisia zdôrazňuje, že investície do výskumu a vývoja posilňujú konkurencieschopnosť a sú dôležité pre odolné a udržateľné hospodárstvo," pripomenul na záver ISA.