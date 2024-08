ISA:SR patrí v EÚ ku krajinám s nižším počtom rokov strávených v práci

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovensko patrí v Európskej únii (EÚ) medzi krajiny s nižším počtom rokov strávených v práci. Slováci, ktorí vlani dovŕšili 15 rokov odpracujú podľa odhadov Eurostatu počas svojho života v priemere 35,7 roka. Priemer v celej EÚ je pritom 36,9 roka. Upozornil na to v aktuálnom ekonomickom prehľade Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Odhadovaná dĺžka pracovného života mužov na Slovensku je 37 rokov a žien 34,3 roka. V rámci EÚ tak Slovensko patrí ku krajinám s menším počtom odpracovaných rokov. Spomedzi krajín V4 odpracujú menej len v Poľsku.



Inštitút upozornil, že za posledných desať rokov sa tento ukazovateľ na Slovensku zvýšil o 2,7 roka. Prispel k tomu podľa ISA najmä nárast odpracovaných rokov žien z 30 na 34,3 roka.



"Predlžovanie aktívnej pracovnej fázy je výsledkom zlepšujúcich sa pracovných podmienok, rastúceho veku dožitia, ale aj predlžovania veku odchodu do dôchodku," priblížil inštitút.



Najdlhší pracovný život očakáva Eurostat pre obyvateľov Holandska (43,7 roka), Švédska (43,1) a Dánska (41,3). Najkratšie by mali pracovať v Rumunsku (32,2), Taliansku (32,9), Chorvátsku (34) a Grécku (34,2), priblížil ISA. Krajiny s kratšou očakávanou dĺžkou pracovného života sa pritom vyznačujú nadpriemerným podielom pracujúcich na dlhé pracovné týždne.



"Do budúcnosti prispeje k nárastu dĺžky pracovného života na Slovensku aj inde v EÚ ďalšie predlžovanie dôchodkového veku, ktoré je potrebné pre finančnú stabilizáciu penzijného systému," doplnil ISA.