ISD: Konsolidáciou dávky v hmotnej núdzi môže štát získať 552 mil. eur

Bratislava 24. júla (TASR) - Inštitút sociálnej demokracie (ISD) navrhuje konsolidačné opatrenie, ktoré sa týka nezamestnaných ľudí poberajúcich dávku v hmotnej núdzi. Opatrenie môže priniesť do štátneho rozpočtu viac ako 552 miliónov eur ročne. Vyplýva to z aktuálnej analýzy ISD, ktorá sa venovala efektom zamestnania poberateľov dávok v hmotnej núdzi evidovaných na úradoch práce.



"Ak by sme zapojili do pracovného procesu dnes všetkých, ktorí robiť môžu, štátny rozpočet by namiesto výdavku 350 miliónov eur mal naopak príjem viac ako 552 miliónov eur. Viac ako pol miliardy eur pritom môže byť významná, trvalá časť konsolidácie štátneho rozpočtu," uviedol šéf ISD Martin Halás.



Dodal, že v súčasnosti poberá dávku v hmotnej núdzi 32.559 ľudí, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. Novú prácu v mieste svojho bydliska si môže podľa neho nájsť až 7755 osôb z celkového počtu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi. V prípade pracovnej ponuky v rámci samosprávneho kraja, kde bývajú, si môže nájsť prácu až 9126 z nich.



Halás spresnil, že štát by ušetril nielen dávky v hmotnej núdzi, ale aj príspevky, ktoré platí poberateľom tejto dávky ako poistencom. Ak by ľudia podľa neho začali pracovať, tak by mohli prispievať do systému zdravotnej starostlivosti a platiť dane.



"Jeden nový pracujúci z radov poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorý je v súčasnosti evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, tak štátnemu rozpočtu môže prispieť ročne takmer 17.000 eur," priblížil. Objasnil, že ak by si ľudia našli prácu v mieste svojho bydliska, štát by ročne získal viac ako 131 miliónov eur. Pokiaľ by poberatelia dávok v hmotnej núdzi začali pracovať v samosprávnom kraji, kde bývajú, verejné financie by sa zvýšili o vyše 154 miliónov eur ročne.



ISD je občianske združenie personálne prepojené s koaličnou stranou Hlas-SD. Členmi dozornej rady sú podľa internetovej stránky združenia prezident a bývalý predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini a súčasný predseda strany Matúš Šutaj Eštok.