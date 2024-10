ISD: V auguste bežný aj rodinný nákup medzimesačne mierne zdraželi

Bratislava 2. októbra (TASR) - V auguste bežný aj rodinný nákup medzimesačne mierne zdraželi, medziročne zlacnel rodinný nákup o štyri percentá. Slováci nakupovali počas ôsmeho mesiaca tohto roka drahšie maslo, banány či olivový olej. Naopak, zlacneli potraviny ako mrkva, cibuľa žltá, hrušky alebo rybie filé. Poukázal na to Inštitút sociálnej demokracie (ISD), personálne prepojený s koaličnou stranou Hlas-SD, ktorý na základe údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR porovnal vývoj cien potravín v medzimesačnom a medziročnom vývoji.



"Medzimesačne zlacnelo 49 z 99 sledovaných položiek, cena štyroch položiek, ako rožok biely obyčajný, trvanlivé polotučné mlieko, tvaroh tučný a tavený syr, sa oproti mesiacu júl 2024 nezmenila a zvyšných 46 položiek medzimesačne zdraželo," uviedol predseda správnej rady ISD Martin Halás.



Doplnil, že najvýraznejší nárast cien, o 70,8 %, zaznamenal panenský olivový olej. Ďalej nasledovali maslo s nárastom o 43,27 %, zeler koreň, ktorý zdražel o viac ako 30 %, banány so zvýšením o 30,36 % a uhorka šalátová s nárastom o 29,70 %. Medzimesačne podľa neho poklesla cena repkového oleja, ktorý zlacnel o 33,33 %. Rovnako pokles zaznamenali aj mrkva, cibuľa žltá, hrušky a rybie filé.



V medziročnom porovnaní zlacnelo 51 z 99 potravín, pričom ceny tučného tvarohu, kyslej smotany a údeného zostali nezmenené. K najväčšiemu nárastu cien došlo pri marhuliach, ktoré zdraželi o 38,79 %. Ceny stúpli medziročne aj pri mandarínkach, pomarančoch, citrónoch či pri bravčovom luncheonmeate. Najvýraznejšie zlacnenie, o 42,75 %, zaznamenali slivky. Pokles cien bol viditeľný aj pri čerstvom polotučnom mlieku, pšeničnej hladkej múke, hrozne a paprike.



"V auguste 2024 boli ceny potravín v EÚ ovplyvnené najmä nákladmi na energie, nepriaznivým počasím a dlhodobým narušením dodávateľských reťazcov. Ceny energií v EÚ medziročne klesli o 3 %, čo poskytlo určitú úľavu, napriek tomu v kategórii potravín došlo k medziročnému nárastu o 2,3 %," spresnil Halás.



Dodal, že najväčší nárast cien zaznamenali olivový olej a mliečne výrobky, zatiaľ čo ceny pšeničných produktov klesli vďaka lepším úrodám v niektorých krajinách EÚ. Počas leta bolo podľa neho drahšie najmä maslo, a to vplyvom sezónneho dopytu, medzinárodného trhu a exportu aj produkcie mlieka.