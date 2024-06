ISD: V SR máme pomerne vysoký počet umelo vytvorených živnostníkov

Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku je čoraz viac nútených živností, ľudia si ich dobrovoľne nevyberajú. Niektoré firmy v súčasnosti od svojich pracovníkov žiadajú, aby si vybrali prácu na živnosť a zriekli sa aj výhod, ktoré by im poskytoval ako zamestnancom na trvalý pracovný pomer Zákonník práce. Upozornil na to Inštitút sociálnej demokracie (ISD) spolu s Asociáciou sociálno-ekonomických analytikov. Problémom sa plánuje zaoberať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



"Na Slovensku máme pomerne vysoký počet umelo vytvorených živnostníkov. Ich hlavnou motiváciou je, na jednej strane, optimalizácia sociálnych a zdravotných odvodov a uplatňovanie paušálnych výdavkov namiesto riadneho zdaňovania svojich príjmov z práce, ale na strane druhej práve tlak zamestnávateľov z dôvodu optimalizácie nákladov na zamestnávanie a zvyšovanie ziskov," uviedol Martin Halás z ISD.



Dodal, že dôsledkom tohto javu je znižovanie ochrany pracujúcich Zákonníkom práce a znižovanie štandardu ochrany pracovníkov pri strate zamestnania alebo pri vzniku práceneschopnosti. V neposlednom rade aj sociálne a dôchodkové dávky sú v súčasnosti hlboko pod hranicou chudoby. Niektorí zamestnávatelia podľa neho živnostníkov umelo podhodnocujú a je iba otázkou času, kedy sa dostanú do situácie, že nebudú mať nárok na dostatočnú sociálnu podporu.