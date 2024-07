Inštitút: Výpadok dodávok ruskej ropy môže mať vplyv aj na infláciu

Bratislava 29. júla (TASR) - Výpadok dodávky ruskej ropy sa nezaobíde bez zvýšených ekonomických nákladov, ktoré sa môžu premietnuť aj do rastu inflácie a cien potravín. Zvýšené výdavky môžu pri jednej osobe v domácnosti vyjsť na viac ako 700 eur ročne a pri rodine s dvoma deťmi až na 2800 eur. Upozornil na to predseda správnej rady Inštitútu sociálnej demokracie (ISD) Martin Halás.



"Odhadujeme, že toto jednostranné opatrenie, ak pretrvá, bude stáť peňaženku každého Slováka, nemluvňaťa, seniora či zdravotne ťažko postihnutého viac ako 700 eur ročne na zvýšených výdavkoch," uviedol Halás.



Doplnil, že kombináciou zvýšených nákladov na obstaranie ropy a jej akútneho nedostatku v okolitých krajinách sa môže zvýšiť cena nafty a 95-oktánového benzínu na dve eurá za liter. Cenám palív podľa neho nepomáha ani dovolenková sezóna. Náklady na obstaranie ropy sa Slovnaftu v júli zvýšili takmer o 200 % a augustové dodávky sa obstarávajú z iných nesankcionovaných zdrojov z Ruska.



Ukrajina prestala prepravovať ropu od ruského dodávateľa Lukoil z dôvodu uvalenia sankcií. Ruská firma dodáva pre Slovnaft takmer 40 % tejto suroviny. V júli tak vypadli Slovnaftu dodávky ropy v objeme 350.000 až 400.000 ton, ktoré dokázala spoločnosť krátkodobo nahradiť, no nezaobišlo sa to bez zvýšených nákladov.



Halás zdôraznil, že Slovnaft bez ukrajinskej trasy nevie zásobovať český trh naftou, z tohto dôvodu im hrozí výpadok až 20 % dodávok a rovnaká situácia je aj v Maďarsku. Prepraviť ropu je podľa neho možné cez chorvátsky ropovod Adria, kde sú však poplatky dvojnásobné ako na ukrajinskej trase a aj samotná cena ropy je významne drahšia. Ropovod Adria nebude mať ani dostatočnú kapacitu, aby cez rúru pretlačil potrebné objemy ropy.



"Nedostatok ropy na spracovanie a následne nedostatok motorovej nafty a benzínu môže spôsobiť akútny nedostatok palív najmä v Česku a v Maďarsku, čo reťazovo bude pôsobiť aj na Slovensku. Motoristi z týchto krajín budú, s najväčšou pravdepodobnosťou, tankovať v prihraničných oblastiach Slovenska," uzavrel Halás.



ISD je občianske združenie personálne prepojené s koaličnou stranou Hlas-SD. Členmi dozornej rady sú podľa internetovej stránky združenia prezident a bývalý predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini a súčasný predseda strany Matúš Šutaj Eštok.