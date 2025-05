Išiba je otvorený ďalším stimulom pre ekonomiku,vylučuje zníženie dane

Tokio 12. mája (TASR) - Japonská vláda je pripravená podniknúť ďalšie kroky na zmiernenie negatívneho vplyvu amerických ciel na ekonomiku. Uviedol to v pondelok premiér Šigeru Išiba, ktorý však zároveň naznačil opatrnosť pri znižovaní sadzby spotrebnej dane v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Opozícia aj niektorí zákonodarcovia z vládnucej strany vyzvali na zníženie sadzby spotrebnej dane v Japonsku, ktorá je na úrovni 10 % s výnimkou potravín, kde je na úrovni 8 %, s cieľom pomôcť domácnostiam vyrovnať sa s rastúcimi životnými nákladmi.



Premiér Išiba v parlamente povedal, že vláda „nebude váhať prijať dodatočné opatrenia“ na zmiernenie negatívneho vplyvu vyšších amerických ciel na ekonomiku. Uviedol pritom, že akékoľvek kroky musia byť zamerané na domácnosti, ktoré sú najviac postihnuté, a nie na širokú populáciu. To naznačuje, že zníženie sadzby spotrebnej dane v Japonsku je nepravdepodobné.



„Je dôležité adresovať pomoc ľuďom, ktorí sú najviac postihnutí,“ povedal Išiba, keď sa ho opozičný poslanec spýtal, či by vláda mohla zvážiť zníženie sadzby spotrebnej dane na potraviny.



Zatiaľ čo niektoré krajiny pristúpili k znižovaniu daní na potraviny, Japonsko už má pomerne nízku daňovú sadzbu a takisto rýchlo starnúce obyvateľstvo a vysoký dlh.



Spotreba v Japonsku stagnovala už pred prudkým zvýšením ciel, ktoré v apríli oznámil americký prezident Donald Trump. Analytici odhadujú, že japonská ekonomika v 1. štvrťroku 2025 pravdepodobne klesla, prvýkrát za jeden rok. Predbežné údaje o hrubom domácom produkte budú známe v piatok (16. 5.).



Nálada v japonskom sektore služieb sa v apríli podľa najnovšieho prieskumu zhoršila. To je ďalší signál, že americké clá si začínajú vyberať daň na krehkej japonskej ekonomike.



Dôsledky americkej obchodnej politiky sú evidentné v japonskom automobilovom sektore, kde Mazda vykázala pokles čistého zisku o 45,1 % za fiškálny rok, ktorý sa skončil v marci 2025. Zároveň odložila zverejnenie prognózy na aktuálny rok 2025/26.



Navyše, katastrofálny stav verejných financií v Japonsku obmedzuje priestor na veľké výdavky alebo trvalé zníženie daní.



Verejný dlh Japonska predstavuje dvojnásobok veľkosti jeho ekonomiky a je najväčší spomedzi vyspelých ekonomík v dôsledku desaťročí vysokých výdavkov vrátane nákladov na sociálne zabezpečenie rýchlo starnúceho obyvateľstva.



Očakáva sa, že náklady na financovanie obrovského verejného dlhu porastú, keďže centrálna banka Bank of Japan normalizuje menovú politiku obmedzovaním nákupu dlhopisov a zvýšením krátkodobých úrokových sadzieb.



Výnosy japonských dlhopisov s dlhým termínom splatnosti tento mesiac vzrástli, čiastočne pre obavy investorov, že fiškálna situácia sa môže ešte zhoršiť, keďže reči o znižovaní daní medzi politikmi naberajú na sile pred voľbami do hornej komory parlamentu, ktoré sú naplánované na júl.