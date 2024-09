Išiba: Opozícia USA voči fúzii Nippon Steel a U.S.Steel je znepokojivá

Tokio 6. septembra (TASR) - Akýkoľvek krok USA, ktorý zablokuje kúpu oceliarne U. S. Steel japonskou Nippon Steel z dôvodov národnej bezpečnosti, by bol "veľmi znepokojujúci" a mohol by naštrbiť dôveru medzi spojencami. Uviedol to v piatok Šigeru Išiba, jednej z horúcich kandidátov na post japonského premiéra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa zdrojov z USA sa prezident Joe Biden chystá zablokovať tento obchod. V liste zaslanom obom spoločnostiam, ktorý videla agentúra Reuters, sa uvádza, že prevzatie by mohlo poškodiť dodávky ocele potrebnej pre kritické projekty.



"To, čo Spojené štáty hovoria (o spoločnosti Nippon Steel) považujem za veľmi znepokojujúce, robia také vyhlásenia alebo činy, ktoré by mohli podkopať dôveru ich spojencov," povedal Išiba v rozhovore pre agentúru Reuters.



Poukázal na tendenciu USA adresovať vyhrážky dokonca aj svojim spojencom, čo platí nielen pre krajiny NATO, ale najnovšie aj pre Japonsko. Pýta sa preto, či je to naozaj férový prístup. Je mimoriadne dôležité, aby japonská vláda diskutovala o týchto otázkach, vyhlásil.



Išiba sa uchádza o post lídra japonskej vládnucej Liberálnodemokratickej strany, a tým aj o post premiéra. Prieskumy verejnej mienky ho neustále zaraďujú medzi najpopulárnejších kandidátov, hoci na hlasovaní o lídrovi sa môžu zúčastniť len členovia strany.



Ďalší kandidát na tento post, minister pre digitálny sektor Taro Kono, vo štvrtok (5. 9.) povedal, že vlády by nemali svojvoľne zasahovať do firemných dohôd, keď sa ho pýtali na správy, že Biden sa chystá zablokovať fúziu.



Japonsko je jedným z najbližších spojencov USA a ich najväčším zahraničným investorom.



Dohoda Nippon Steel a U. S. Steel však čelí opozícii ako demokratov, tak republikánov pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v USA. Silná odborová organizácia je tiež proti prevzatiu spoločnosti U. S. Steel so sídlom v Pensylvánii, čo je kľúčový štát, pokiaľ ide o hlasovanie vo voľbách.



Aj niektorí analytici už vyjadrili obavy, že zablokovanie dohody v USA by mohlo narušiť vzťahy s Japonskom.



Japonské spoločnosti, najmä tie, ktoré uvažujú o investovaní v USA, pozorne sledujú vývoj okolo dohody s Nippon Steel, uviedla v piatok najväčšia japonská obchodná lobby Keidanren.



Japonsko-americká obchodná rada, priemyselná skupina so sídlom vo Washingtone, ktorá zastupuje veľké japonské firmy, zase vo štvrtok uviedla, že je vážne znepokojená správami, že sa Biden chystá zablokovať predaj U. S. Steel.