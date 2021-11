ISKM: Ak štát nepomôže podnikateľom, ekonomiku by zatvárať nemal

Bratislava 21. novembra (TASR) - Pokiaľ štát nie je ochotný podnikateľom pomôcť, potom neexistuje, aby k zatváraniu ekonomiky opäť prichádzalo. Otázne je, či je vláda pripravená schváliť kompenzačné balíky, ktoré by podnikateľom naozaj pomohli a pokryli aj ich priame straty pri prípadnom zavedení lockdownu pre všetkých. Uviedol to na margo úvah o sprísňovaní opatrení predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) Daniel Krakovský.



"Gastro a hotely sú zatvorené už týždne, napriek tomu to nikoho z vládnych predstaviteľov nezaujíma. Neprišlo ani k zníženiu daní, podpora na nájomné dnes neexistuje, prevádzky splácajú úvery, ktoré im mali pomôcť, a ich výpadok príjmu je obrovský. Ak príde k lockdownu, tento problém sa rozšíri na všetkých," poukázal Krakovský.



Pripomenul, že podnikatelia neboli po prvej ani po druhej vlne odškodnení.



Zavedenie lockdownu pre všetkých bez ohľadu na očkovanie po vzore Rakúska nie je vylúčené. Ak sa epidemická situácia bude aj naďalej zhoršovať, opatrenia sa budú na budúci týždeň opäť sprísňovať. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.