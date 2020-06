Nechajme obchody vybrať si, kedy budú mať sanitárny deň, požaduje ISKM

Bratislava 10. júna (TASR) - Ak je aj napriek aktuálnej situácii stále nutné mať sanitárny deň, tento nemal byť striktne definovaný hlavným hygienikom. Uviedla to vo vyhlásení Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, ktorá požaduje, aby si obchodníci sami mohli vybrať, kedy sanitáciu budú vykonávať.



"Myslíme si, že obchodníci si sami vedia zvážiť, ktorý deň by bol pre povinnú sanitáciu najvhodnejší. Ak teda nie je jasný dôvod, prečo sanitárnym dňom musí byť práve nedeľa, dôrazne vyzývame krízový štáb, hlavného hygienika, ako aj predstaviteľov vlády SR, aby pristúpili k zmene opatrenia a v prípade nutnosti nariadili sanitárny deň, ale bez určenia konkrétneho dňa v týždni," priblížil Daniel Krakovský z iniciatívy.



Maloobchodníci sa však podľa neho nemôžu stotožniť s tým, že popri diskusii o zatvorených nedeliach a napriek vyhláseniam vládnych predstaviteľov obchodné prevádzky zostávajú počas nedele zatvorené. "Rozumieme, ak odborníci na základe posúdenia všetkých faktov rozhodnú o povinnosti vykonávať dôkladnú dezinfekciu všetkých priestorov, tzv. sanitárny deň," zdôraznil.



Mnohé prevádzky sú však túto dezinfekciu podľa neho schopné vykonávať pred otvorením alebo po ich zatvorení. "Rovnako je podľa nás dôležitejšie, ak sa dezinfekcia vykonáva pravidelne a denne, čo aktuálne rieši prakticky každý maloobchodník. Je to určite bezpečnejšie, ako keby sme mali čakať týždeň na celodennú dezinfekciu našich prevádzok," poznamenal.



"Pokiaľ je aj napriek aktuálnej situácii stále nutné mať sanitárny deň, požadujeme, aby tento nebol striktne definovaný hlavným hygienikom. Chceme, aby sme si sami mohli vybrať, kedy túto sanitáciu budeme vykonávať. Navyše, na jednu stranu sa vo verejných diskusiách často argumentuje tým, že nedeľa má patriť rodine a na základe tohto je požiadavka na zatvorené nedele, na druhú stranu je tu povinnosť vykonávať sanitáciu priestorov práve v tento deň a zamestnanci by tak mali byť v práci," podčiarkol.



V súčasnej situácii nie je podľa Krakovského z pohľadu hlavného hygienika nutné, aby mali sanitárny deň gastro prevádzky, ktoré pracujú v hygienicky rizikovejšom prostredí ako predajne s elektrom, textilom, športovými potrebami a podobne, rovnako otvorené môžu byť aj služby. Nie je teda pochopiteľné, prečo musí byť jeden deň v týždni zatvorený maloobchod.



"Pevne veríme, že naša výzva bude v čo najkratšom čase vypočutá a hygienické opatrenia nebudú prostriedkom politického boja, ktorý však zásadným spôsobom ovplyvňuje chod maloobchodu," dodal Krakovský.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) združuje viac ako 150 členov s viac ako 1000 prevádzkami po celom Slovensku v nákupných centrách, retail a shopping parkoch, ale aj prevádzkach v iných priestoroch.