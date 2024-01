Iniciatíva maloobchodníkov: Novela Trestného zákona pomáha zlodejom

Bratislava 29. januára (TASR) - V posledných rokoch narastá počet prípadov, keď zlodeji v maloobchodoch nie sú za svoje činy potrestaní. Páchatelia týchto činov sa po schválení novely Trestného zákona stanú prakticky nedotknuteľní. Zároveň na novelu najviac doplatia podnikatelia. Upozornila na to Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM).



"Na dennom poriadku riešime krádeže tovaru z predajní, pričom sa často jedná o organizované skupiny, ktoré presne vedia, do akej hodnoty ukradnutého tovaru im nehrozí prakticky žiadny postih," povedal predseda ISKM Daniel Krakovský s tým, že v súčasnosti nie je krádež do hodnoty 266 eur trestným činom.



Aj v prípade zadržania zlodeja je tak často posudzovaná vec ako priestupok a podľa ISKM prípadná pokuta nemá dôvod páchateľa odradiť. Viacerí sa tiež neboja krádež zopakovať aj napriek hrozbe väzenia. Krakovský upozornil na to, že po schválení novely bez riadnej diskusie budú musieť mnohí podnikatelia platiť za vzniknuté škody a ochranu svojho majetku z vlastných peňazí.



Posunutie hranice malej škody na úroveň 700 eur je podľa Krakovského neprimerané. "Naše obchody sa tak môžu stať eldorádom pre organizované skupiny, kde každý z jej členov ukradne tovar v hodnote nižšej ako malá škoda, aby sa vyhli trestnému stíhaniu, a nespravíme s tým absolútne nič," dodáva Krakovský.



Zvýšenie hranice spôsobenej škody bez akýchkoľvek ďalších opatrení je podľa neho nesprávny prístup, na ktorý doplatia obchodníci. ISKM uviedla, že v roku 2022 bolo zaevidovaných zhruba 11.000 bežných krádeží. Viac ako 35 % z nich sa pritom udialo v obchodoch a podobných prevádzkach.



"Obchodníci nemajú záujem plniť väznice ´horalkovými zlodejmi´, na druhú stranu však musí existovať forma trestu, ktorá odrádza potenciálnych páchateľov tejto drobnej kriminality. Nie je totiž možné trestať krádež pokutou len preto, lebo máme problém s preplnenými väznicami," uzavrela iniciatíva.