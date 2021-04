ISKM: Po štyroch mesiacoch maloobchod konečne privítal zákazníkov

Bratislava 20. apríla (TASR) - Po štyroch mesiacoch maloobchod konečne privítal zákazníkov. Uviedol to Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM).



Poznamenal, že počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu boli prevádzky zatvorené necelé dva mesiace, v tej druhej to bol viac ako dvojnásobok. Obchodníci sú vyčerpaní a aj napriek úľave z toho, že konečne môžu generovať tržby, nemajú ani zďaleka vyhraté.



Spresnil, že na základe zlej pandemickej situácie boli prevádzky maloobchodu a služieb zatvorené dlhých 120 dní, počas ktorých obchodníci vygenerovali straty dosahujúce stovky miliónov eur.



Upozornil, že obchody boli zatvorené bez toho, aby sa dôsledne skúmalo šírenie koronavírusu v uzavretých priestoroch. Ani zatvorenie nepomohlo tomu, aby sa Slovensko vyhlo preplnenosti nemocníc. Maloobchodníci už dlhšie bili na poplach, že toto obmedzenie nijako nepomáha zlepšovať situáciu.



"Nevyhrali sme. Otvorením prevádzok strácame nárok na podporu na nájomné, a taktiež preplácanie 100 % mzdy na zamestnancov. Mnohí sme nakopili obrovské dlhy a bez pomoci štátu sa môže ľahko stať, že uvidíme postupne sa zatvárajúce prevádzky, ktoré ich nezvládnu splácať," povedal Krakovský. Obchodníci podľa neho majú za to, že keď ich štát nútene obmedzil, je jeho povinnosťou ich odškodniť, nie voľbou.



Z prieskumu medzi členmi ISKM podľa neho vyplýva, že štát preplatil iba asi 35 % všetkých nákladov, ktoré podnikatelia so svojimi prevádzkami majú. Väčšiu časť teda prehodil na plecia firiem, ktoré zároveň 'odstrihol' od príjmov.



Aby doteraz poskytnutá podpora nebola zbytočná, je podľa ISKM nutné podporiť zatvorené podniky ďalšou formou pomoci, ktorá pokryje fixné náklady aj spätne za obdobie zatvorenia.



Iniciatíva apeluje opäť na vládu SR, najmä na Ministerstvo financií SR, aby sa k tomuto problému postavili zodpovedne a nečakali na to, že sa problém vyrieši sám. Touto pasivitou sa totiž likviduje chrbtová kosť ekonomiky, ktorá dáva prácu asi 300.000 ľuďom, a to najmä v regiónoch bez veľkých priemyselných parkov.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 80 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.