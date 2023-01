ISKM víta, aby podnikateľské zákony boli účinné k januáru alebo júlu

Bratislava 24. januára (TASR) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) víta návrh, aby zákony majúce negatívny vplyv na podnikanie boli účinné od 1. januára, respektíve 1. júla v kalendárnom roku. Uviedol to Daniel Krakovský, predseda iniciatívy, v súvislosti s novelou zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslancov za hnutie OĽANO.



"Ako iniciatíva vítame návrh, ktorým by sa zákony s negatívnym vplyvom na podnikanie prijímali s platnosťou od januára alebo júla," priblížil Krakovský. Umožnilo by to podľa neho lepšie predvídateľné podnikateľské prostredie a plánovanie investícií.



Pripomenul, že podobných návrhov sa za posledné roky vyskytlo viac, vláda si návrh dokonca zadefinovala vo svojom programovom vyhlásení. Napriek tomu, že ide o jednoduchú zmenu a férové nastavenie pravidiel, dodnes sa nezrealizovala.



"Za posledné roky prišlo k stovkám pozmeňujúcich poslaneckých návrhov, ktoré sa týkali podnikateľského prostredia a navrhované boli bez širšej diskusie," podčiarkol Krakovský. Príkladom podľa neho môže byť nielen legislatíva počas pandémie, ale napríklad aj pozitívne vnímaný návrh zníženia DPH v gastro segmente. Tento návrh mal viacero alternatív a po jeho schválení mali podnikatelia na finálnu aplikáciu do praxe iba pár dní pred koncom roka.



ISKM podľa neho preto dúfa, že uvedený návrh zákona bude schválený a poctivo sa v nasledujúcom období bude aj dodržiavať. Jednoznačne totiž prispeje k stabilite a predvídateľnosti podnikateľského prostredia, ktorej absenciu kritizujú nielen slovenskí podnikatelia, ale aj zahraniční investori.



Účinnosť navrhovaného zákona poslanci NR SR navrhujú k 1. júlu tohto roka. Termíny účinnosti nových zákonov s negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie by sa mali vzťahovať na právne predpisy, ktoré sa budú schvaľovať po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona.