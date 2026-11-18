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Island a Nórsko sa zapoja do uhlíkovej kompenzácie na hraniciach
Mechanizmus naďalej pokrýva sektory, ktoré sú už zahrnuté do CBAM, ako napríklad železo a oceľ, hliník, cement, hnojivá, elektrina a vodík.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Island a Nórsko sa stanú súčasťou mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM). Rozhodnutie Spoločného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v tejto veci nadobudlo účinnosť 18. novembra. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Európska komisia (EK) v stredu spresnila, že to znamená, že od 1. januára 2027 sa mechanizmus bude v plnej miere uplatňovať na Islande a v Nórsku na tovar dovážaný na ich colné územia rovnakým spôsobom, ako sa uplatňuje na tovar vstupujúci na colné územie EÚ.
Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach zabezpečuje, aby výrobcovia z krajín mimo EÚ znášali pri predaji tovaru v EÚ rovnaké náklady na emisie oxidu uhličitého ako výrobcovia z Únie v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Má tiež podporiť globálnu dekarbonizáciu.
Rozšírenie CBAM nadväzuje na začlenenie príslušných právnych predpisov EÚ do Dohody o EHP. Zabezpečuje konzistentnejšie uplatňovanie pravidiel stanovovania cien uhlíka v celej EÚ, na Islande a v Nórsku.
Rozšírením oblasti CBAM na Island a Nórsko posilňujú EÚ a jej partneri v EHP úsilie o predchádzanie úniku uhlíka a o zachovanie rovnakých podmienok pre priemysel. Rozšírenie tiež odráža spoločný záväzok EÚ, Islandu a Nórska k ambicióznej dekarbonizácii, spravodlivej hospodárskej súťaži a väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o emisie dovážaného tovaru.
Pre podniky to znamená, že tovar dovážaný z krajín mimo rozšírenej oblasti CBAM bude podliehať pravidlám mechanizmu bez ohľadu na to, či vstupuje cez EÚ, Island alebo Nórsko. Naproti tomu tovar z EÚ vyvážaný na Island alebo do Nórska, ako aj islandský a nórsky tovar dovážaný do EÚ, už teraz nepodlieha dodatočným poplatkom CBAM.
Mechanizmus naďalej pokrýva sektory, ktoré sú už zahrnuté do CBAM, ako napríklad železo a oceľ, hliník, cement, hnojivá, elektrina a vodík.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európska komisia (EK) v stredu spresnila, že to znamená, že od 1. januára 2027 sa mechanizmus bude v plnej miere uplatňovať na Islande a v Nórsku na tovar dovážaný na ich colné územia rovnakým spôsobom, ako sa uplatňuje na tovar vstupujúci na colné územie EÚ.
Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach zabezpečuje, aby výrobcovia z krajín mimo EÚ znášali pri predaji tovaru v EÚ rovnaké náklady na emisie oxidu uhličitého ako výrobcovia z Únie v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Má tiež podporiť globálnu dekarbonizáciu.
Rozšírenie CBAM nadväzuje na začlenenie príslušných právnych predpisov EÚ do Dohody o EHP. Zabezpečuje konzistentnejšie uplatňovanie pravidiel stanovovania cien uhlíka v celej EÚ, na Islande a v Nórsku.
Rozšírením oblasti CBAM na Island a Nórsko posilňujú EÚ a jej partneri v EHP úsilie o predchádzanie úniku uhlíka a o zachovanie rovnakých podmienok pre priemysel. Rozšírenie tiež odráža spoločný záväzok EÚ, Islandu a Nórska k ambicióznej dekarbonizácii, spravodlivej hospodárskej súťaži a väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o emisie dovážaného tovaru.
Pre podniky to znamená, že tovar dovážaný z krajín mimo rozšírenej oblasti CBAM bude podliehať pravidlám mechanizmu bez ohľadu na to, či vstupuje cez EÚ, Island alebo Nórsko. Naproti tomu tovar z EÚ vyvážaný na Island alebo do Nórska, ako aj islandský a nórsky tovar dovážaný do EÚ, už teraz nepodlieha dodatočným poplatkom CBAM.
Mechanizmus naďalej pokrýva sektory, ktoré sú už zahrnuté do CBAM, ako napríklad železo a oceľ, hliník, cement, hnojivá, elektrina a vodík.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)