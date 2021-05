Island chce znížiť štátne vlastníctvo v bankách

Reykjavík 27. mája (TASR) - Island plánuje v budúcom mesiaci prvotný úpis akcií (IPO) štátnej banky Islandsbanki. Je to prvý krok k zníženiu vysokej kontroly islandského štátu nad bankovým sektorom.



Ako uviedla agentúra Reuters, Islandsbanki bola jednou z troch islandských bánk, ktoré skrachovali v roku 2008 počas niekoľkých dní po sebe. To viedlo štát k prevzatiu kontroly, pričom jej výsledkom bola reštrukturalizácia existujúcich bánk a vytvorenie nových.



"Kótovanie Islandsbanki na burze Nasdaq Iceland predstavuje prvý dôležitý krok smerom k zredukovaniu rozsiahleho štátneho vlastníctva v bankovom sektore," povedal islandský minister financií Bjarni Benediktsson. Ako dodal, pre islandský bankový sektor sa tak postupne vytvoria podmienky, aké sú bežné v iných severských krajinách.



Štátna spoločnosť ISFI uviedla, že do konca júna plánuje predať v Islandsbanki minimálne 25-percentný podiel. V tejto súvislosti sa obrátila na banky Citigroup, JPMorgan, Barclays a HSBC, aby pomohli s prípravami IPO.



Podľa islandského denníka Kjarninn ministerstvo financií v decembri ohodnotilo Islandsbanki na 130 miliárd až 140 miliárd islandských korún (876,6 milióna - 944,03 milióna eur). Islandsbanki kontroluje približne jednu tretinu domáceho trhu. Zamestnáva zhruba 740 ľudí a za minulý rok dosiahla zisk pred zdanením na úrovni 9,32 miliardy islandských korún.