ISM: Aktivita v americkom sektore služieb zaznamenala výrazný rast

Washington 6. septembra (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb zaznamenala v auguste nečakane výrazný rast, ktorého tempo bolo najvyššie za šesť mesiacov. Prispeli k tomu nové objednávky aj zamestnanosť. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu RTTNews.



Index nákupných manažérov ISM pre americký nevýrobný sektor dosiahol v auguste 54,5 bodu oproti júlovej hodnote 52,7 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Augustová hodnota indexu je zároveň najvyššia od februára tohto roka.



Údaje boli podstatne lepšie, než čakali analytici. Tí počítali so spomalením rastu aktivity v sektore a poklesom indexu na 52,5 bodu.



Aktivitu v sektore podporili ako nové objednávky, tak produkcia, ako aj zamestnanosť. Čiastkový index nových objednávok vzrástol v auguste na 57,5 bodu z júlovej hodnoty 55 bodov a v prípade produkcie čiastkový index zaznamenal mierny rast z 57,1 bodu na 57,3 bodu. Najvýraznejšie vzrástol čiastkový index zamestnanosti. Ten dosiahol v auguste 54,7 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval iba 50,7 bodu.