Rezort práce už vyplatil na udržanie zamestnanosti 2,28 miliardy eur

Bratislava 21. februára (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 2. februáru na udržanie zamestnanosti už 2,28 miliardy eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o "Prvej pomoci", ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky (ISP). Úrady práce k rovnakému dátumu uzavreli cez 212.000 dohôd o poskytovaní pomoci, informoval v pondelok ISP, podľa ktorého sa na čerpanej pomoci postupne zvyšuje podiel mikro- a malých podnikov.



Od júna 2021 smerovala podľa inštitútu mikropodnikom stabilne zhruba polovica uhrádzanej pandemickej pomoci. Po zmene podmienok platných od novembra a prechode na rámec "Prvá pomoc +" sa dominancia postupne zvýrazňuje. Za november smeruje na sanáciu negatívnych dosahov v podnikoch s najviac deviatimi zamestnancami takmer 68 % celkovej "Prvej pomoci". Rovnako to vyzerá podľa dostupných údajov aj v decembri.



Čerpanie v kategórii malých podnikov sa začalo zintenzívňovať, keď za november vzrástol ich podiel na bezmála 15 %, oproti 7 % za september. Decembrové čísla signalizujú ďalší nárast podielu tejto veľkostnej skupiny na čerpanej pomoci, a to až k 19 %. Príčinu nárastu oboch kategórií vidí ISP v znovuzavedení opatrenia 3B.



Výška pomoci od septembra postupne rastie. Kým za júl sa vyplatilo menej ako 30 miliónov eur, za september sa vyplatilo viac ako 35 miliónov eur. V októbri 2021 sa alokovala pomoc vo výške viac ako 43 miliónov eur. Za november a december sa uplatňuje rámec "Prvá pomoc +", čo významne prispelo k zvýšeniu čerpania. Na zmeny v poskytovaní "Prvej pomoci" reaguje aj priemerná výška pomoci na zamestnanca. Kým za júl pripadalo na jedno podporené pracovné miesto takmer 356 eur, podľa decembrových údajov aj v dôsledku uvedených úprav presiahla podpora hranicu 500 eur.



Dominancia firiem pôsobiacich v priemyselnej výrobe v relatívnej váhe na uhrádzanej pomoci sa podľa najnovších dát skončila. Najväčšia časť podpory za november, viac ako 18 %, smerovala do oblasti ubytovacích a stravovacích služieb. Predbežné údaje za december potvrdzujú tento vývoj, keď sa ich podiel približuje k 20 %. Nárast je badateľný rovnako v stavebníctve a maloobchode a veľkoobchode, ktorých relatívny podiel na čerpaní narástol z októbrových zhruba 12 % na viac ako 15 %. Naopak, za október do priemyslu smerovalo takmer 36 % uhrádzanej "Prvej pomoci", za november bol podiel blízko 17 % a decembrová alokácia je predbežne ešte o štyri percentuálne body nižšia.