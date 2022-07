Štúdia: Štátna podpora by dokázala zvrátiť rozdiely medzi okresmi

Bratislava 28. júla (TASR) – V pokrízovom období, v rokoch 2013 až 2019, zažívala slovenská ekonomika dva protichodné trendy. Zatiaľ čo regióny západného Slovenska hlásili hospodársky rast a pokles nezamestnanosti, mnohé okresy na strednom a východnom Slovensku vykazovali iba pomalé zotavovanie sa z dosahov hospodárskej krízy. Štúdia tohto obdobia Inštitútu sociálnej politiky (ISP) ukázala, že ekonomicky aj sociálne výhodným spôsobom, ako tieto rozdiely zvrátiť, je štátna podpora investícií v najmenej rozvinutých okresoch (NRO).



Štátne a štátom podporované investície v NRO podľa inštitútu predstavujú jeden z možných nástrojov, ktoré môžu zmierniť dosahy nepriaznivých trendov z minulých období. Na druhej strane je otvorená aj možnosť, že investície by bolo vhodnejšie podporovať už v rozvinutých okresoch a spoľahnúť sa na postupné "presakovanie" ich ekonomických efektov medzi blízkymi regiónmi.



Analýza ISP ukazuje, že v období 2002 až 2019 miera nezamestnanosti po schválení dotácie na investičné projekty významne klesá predovšetkým v NRO. V okresoch, ktoré nie sú NRO, je vplyv podpory na nezamestnanosť blízky nule. "Toto však neznamená, že sa investícia v rozvinutejšom okrese nemôže prejaviť pozitívne na iných dôležitých indikátoroch, akými sú výška mzdy, pridaná hodnota vykonanej práce alebo aj spokojnosť s pracovnými podmienkami," ozrejmil Matěj Bělín z ISP.



Pozitívny efekt investičnej pomoci v NRO sa preukázal počas sledovaného časového horizontu do troch rokov od schválenia podpory a pretrval aj v nasledujúcom období. "Konkrétne, v NRO pozorujeme redukciu tempa rastu nezamestnanosti približne o 0,1 percentuálneho bodu za mesiac v nadväznosti na intervenciu, ktorá pretrváva štyri a viac rokov po nej. Naopak, v ekonomicky rozvinutejších okresoch SR bol efekt investičnej pomoci na regionálnu nezamestnanosť malý až zanedbateľný," dodal Bělín.



Analýza nenašla v dátach dôkaz o výrazných medziregionálnych efektoch prelievania medzi okresmi. Vo všeobecnosti sa tak nemožno spoliehať na to, že investícia v jednom okrese pomôže znížiť nezamestnanosť v naviazaných okresoch.



Výsledky štúdie tiež ukazujú, že náklady na menšie projekty, približne do 100.000 eur pomoci, sa môžu vrátiť už v priebehu prvého roka od intervencie a náklady na investície do stredne veľkých projektov, okolo 1 milióna eur, v stredne veľkých NRO sa iba na odvodoch a DPH vrátia v priebehu prvých štyroch rokov.



ISP je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášal odporúčania vedúce k tvorbe kvalitných verejných politík.