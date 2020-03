I. Šramko: Hľadanie úspor pre novú vládu bude náročné

Bratislava 2. marca (TASR) - Pre novú vládu, ktorá vzíde zo sobotných (29.2.) parlamentných volieb, budú verejné financie výzvou. Presvedčený je o tom predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko, ktorý upozorňuje na rast deficitu verejných financií.



Podľa schváleného rozpočtu by mal deficit v tomto roku dosiahnuť 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP). "Na základe predbežných údajov už môžme povedať, že deficit verejných financií v roku 2019 výrazne prekročil hranicu jedného percenta HDP, čím sa potvrdili riziká identifikované RRZ. Obdobne sa negatívny trend potvrdzuje aj v roku 2020, kedy tie riziká aktuálne dosahujú takmer 1,9 % HDP a ak nová vláda neprijme nejaké opatrenia, deficit môže dosiahnuť úroveň 2,4 % HDP," vyčíslil Šramko.



S pôvodne plánovaným vyrovnaným hospodárením už v roku 2019 tak podľa jeho slov ide teda o výrazne odlišnú a nie veľmi priaznivú štartovaciu pozíciu pre novú vládu. "Zvrátenie tohto trendu je obzvlášť dôležité pre dodržiavanie európskych aj národných pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Ak by sa nepodarilo deficit v ďalších rokoch výraznejšie znížiť, vláda by mohla už pri vyhodnotení údajov za rok 2022 čeliť pomerne tvrdším sankciám tretieho pásma dlhovej brzdy," upozorňuje Šramko.



RRZ preto bude očakávať, ako nová vláda pristúpi k dodržiavaniu limitu výdavkov na rok 2020, ktorý schválila ešte vláda zložená zo Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd v januári tohto roka. "Hľadanie úspor v takom rozsahu bude veľmi náročné, ale v konečnom dôsledku je to o prioritách vlády. Z uvedeného dôvodu je podľa mňa potrebné, aby pristúpila k prehodnocovaniu výdavkov rezortov a aj v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze posúdili účelnosť vynakladaných prostriedkov a pristúpili aj k implementovaniu odporúčaní tohto útvaru," dodal Šramko.