< sekcia Ekonomika
ISTAT znížil prognózu rastu talianskej ekonomiky v tomto roku na 0,5 %
V novej prognóze o výhľade tretej najväčšej ekonomiky eurozóny ponechal ISTAT svoj odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2026 na úrovni 0,8 %.
Autor TASR
Rím 8. decembra (TASR) - Talianska ekonomika tento rok vzrastie o 0,5 %. Uviedol to štatistický úrad ISTAT, ktorý revidoval smerom nadol svoju predchádzajúcu prognózu z júna, keď ešte očakával rast ekonomiky o 0,6 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
V novej prognóze o výhľade tretej najväčšej ekonomiky eurozóny ponechal ISTAT svoj odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2026 na úrovni 0,8 %.
Revidovaná prognóza na rok 2025 je v súlade s októbrovou predpoveďou talianskej vlády, ktorá očakáva tiež rast HDP o 0,5 % v tomto roku, ale jej prognóza na rok 2026 je o niečo nižšia, na úrovni 0,7 %.
Talianska ekonomika v 3. štvrťroku 2025 zaznamenala len minimálny rast, o 0,1 % po poklese HDP o 0,1 % v 2. štvrťroku.
ISTAT revidoval tiež svoj odhad miery nezamestnanosti, najnovšie očakáva, že dosiahne v priemere 6,2 % v roku 2025 namiesto 6 % v júnovej prognóze. A v roku 2026 predpovedá mierne zníženie nezamestnanosti na 6,1 %, čo je ale horšie ako predchádzajúca prognóza na úrovni 5,8 %.
Napriek pomalému hospodárskemu rastu a zhoršeniu prognózy za celý rok zostáva taliansky trh práce relatívne odolný. Údaje zverejnené minulý týždeň ukázali, že miera nezamestnanosti klesla v októbri na 6 % zo 6,2 % v septembri. Miera zamestnanosti, hoci stále patrí medzi najnižšie v eurozóne, dosiahla 62,7 %.
V novej prognóze o výhľade tretej najväčšej ekonomiky eurozóny ponechal ISTAT svoj odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2026 na úrovni 0,8 %.
Revidovaná prognóza na rok 2025 je v súlade s októbrovou predpoveďou talianskej vlády, ktorá očakáva tiež rast HDP o 0,5 % v tomto roku, ale jej prognóza na rok 2026 je o niečo nižšia, na úrovni 0,7 %.
Talianska ekonomika v 3. štvrťroku 2025 zaznamenala len minimálny rast, o 0,1 % po poklese HDP o 0,1 % v 2. štvrťroku.
ISTAT revidoval tiež svoj odhad miery nezamestnanosti, najnovšie očakáva, že dosiahne v priemere 6,2 % v roku 2025 namiesto 6 % v júnovej prognóze. A v roku 2026 predpovedá mierne zníženie nezamestnanosti na 6,1 %, čo je ale horšie ako predchádzajúca prognóza na úrovni 5,8 %.
Napriek pomalému hospodárskemu rastu a zhoršeniu prognózy za celý rok zostáva taliansky trh práce relatívne odolný. Údaje zverejnené minulý týždeň ukázali, že miera nezamestnanosti klesla v októbri na 6 % zo 6,2 % v septembri. Miera zamestnanosti, hoci stále patrí medzi najnižšie v eurozóne, dosiahla 62,7 %.