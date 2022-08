ISTP: Cestovnému ruchu a gastronómii chýba 2200 pracovníkov

Bratislava 7. augusta (TASR) – Medzi najviac skúšané pracovné oblasti patrili v dôsledku protipandemických opatrení gastronómia a cestovný ruch. Zamestnávatelia v gastre potrebovali začiatkom augusta obsadiť 1700 voľných pracovných miest a 500 v oblasti ubytovania a cestovného ruchu. Vyplýva to z údajov pracovno-poradenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk).



Na portáli inzerovali zamestnávatelia od začiatku roka takmer 6000 nových voľných pracovných miest v oblasti gastronómia a 2000 v oblasti ubytovanie a cestovný ruch. Reštaurácie, letné prevádzky a ubytovacie zariadenia zažívajú počas sezóny zvýšený nápor, čo si vyžaduje dostatočné personálne kapacity. V priebehu letných mesiacov sa darí časť týchto voľných miest obsadiť brigádnikmi, na niektoré pracovné miesta nastúpili aj uchádzači z Ukrajiny. Z dotazníkového prieskumu realizovaného na portáli ISTP na vzorke 4200 ukrajinských uchádzačov o prácu vyplýva, že 23 % Ukrajincov by chcelo na Slovensku pracovať v oblasti gastronómie a 17 % v cestovnom ruchu.



Portál aktuálne eviduje 27.000 voľných pracovných miest, najviac v pracovných oblastiach strojárstvo vrátane výroby motorových vozidiel, a to 7300, v oblasti technické a manuálne prierezové zamestnania to je 3600 a v stavebníctve 2800 voľných miest.



Sektor gastronómie je v poradí pracovných oblastí na šiestom mieste. Najviac ponúk v oblastiach gastro, ubytovanie a cestovný ruch je podľa údajov portálu v Bratislavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Prevažujú ponuky plných úväzkov na neurčitý čas alebo určitú dobu a dohody. Vhodných aj pre absolventov je 52 % zo všetkých ponúk. V 30 % inzerátov sa vyžaduje angličtina. Zo zamestnaní je najväčší dopyt po čašníkoch a someliéroch, kuchároch a šéfkuchároch, pomocníkoch v kuchyni a hotelových recepčných.