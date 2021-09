IT firmy vytvorili v auguste 18 500 pracovných ponúk

Bratislava 9. septembra (TASR) – Zamestnávatelia na Slovensku vytvorili v mesiaci august 18 500 pracovných ponúk, najvyššie mzdy ponúkali v oblasti IT a telekomunikácie. Vyplýva to zo štatistík pracovnoporadenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP). Portál vyčíslil, že ide o trojpercentný nárast oproti júlu a o 11-percentný v medziročnom porovnaní.



„Najviac nových pracovných príležitostí na portáli úradov práce ponúka už tradične pracovná oblasť strojárstvo vrátane výroby motorových vozidiel (3500 nových ponúk)," spresnil portál s tým, že zo zamestnaní majú uchádzači najväčšiu šancu sa zamestnať ako operátori v strojárskej výrobe (1600), vodiči (1300) a montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení (1200).



Portál spresnil, že priemerná výška základnej nástupnej zložky mzdy v hrubom v inzerátoch so štandardným pracovným pomerom na neurčitý čas alebo určitú dobu je 987 eur. Priemerná výška základnej zložky mzdy u pracovných pomerov na kratší pracovný čas je 540 eur, pri dohodách o pracovnej činnosti a vykonaní práce 786 eur a v prípade práce na živnosť ide o sumu 1570 eur.



„Pracovné ponuky so štandardným pracovným pomerom vhodné aj pre absolventov ponúkajú nástupné mzdy na priemernej úrovni 885 eur," dodal ISTP s tým, že najlepšie zarobia absolventi v pracovných oblastiach ako zdravotníctvo (1125 eur) a bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality (1078 eur).



Najvyššiu nástupnú mzdu eviduje portál vo sférach IT a telekomunikácie (1668 eur), veda a výskum (1391 eur), zdravotníctvo (1300 eur) či manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika (1292 eur). Najnižšie zárobky ponúkajú oblasti polygrafia (766 eur), textilná a odevná výroba (777 eur) a obuvníctvo a spracovanie kože (794 eur).



Z postov sa na popredných priečkach umiestnili manažéri v oblasti informačných a komunikačných technológií (3013 eur), riaditelia podnikov a organizácií (3010 eur), špecialisti v oblasti počítačových sietí (2700 eur), vývojári a analytici softvéru a aplikácií (2360 eur), lekári špecialisti (2286 eur), manažéri v oblasti obchodu a marketingu (2022 eur) či špecialisti v oblasti telekomunikácií (1838 eur). Na opačnom konci zoznamu sa nachádzajú zametači (663 eur), kozmetici (690 eur) a šičky, vyšívačky (700 eur).



Z regionálneho hľadiska nahlásili zamestnávatelia najviac nových voľných miest v Bratislave (2700), Galante (1500) a Nitre (1200). Aj z krajov je na prvom mieste Bratislavský (1040 eur) a Trnavský (971 eur). Najnižšie mzdy dosiahli inzeráty z Prešovského (897 eur) a Trenčianskeho kraja (898 eur).