Sprievodca trhom práce: V októbri pribudlo 18.000 pracovných ponúk

Bratislava 4. novembra (TASR) - V októbri vytvorili zamestnávatelia na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) 18.000 voľných pracovných miest. Oproti septembru je to o tisícku viac. Medziročne je to takisto viac o 500 ponúk, avšak v októbri 2019, keď ešte nebola pandémia, zaevidoval portál 18.500 nových ponúk. Aktuálne je pre uchádzačov k dispozícii 76.000 voľných miest od 6200 inzerujúcich zamestnávateľov. Najviac nových ponúk je z oblasti strojárstva vrátane výroby motorových vozidiel (2800).



Na druhom mieste s najvyšším počtom nových pracovných ponúk je segment technických a manuálne prierezových zamestnaní (2600 ponúk) nasledovaný dopravou (2300).



Z konkrétnych zamestnaní sú najviac hľadaní vodiči nákladných automobilov a kamiónov, operátori v strojárskej výrobe, montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení, skladníci a zvárači, rezači a spájkovači. "Vodiči nákladných automobilov a kamiónov (1900 nových ponúk) patria medzi pozície, ktoré majú zamestnávatelia najväčší problém obsadiť slovenskými uchádzačmi o prácu. Až v 80 % prípadov majú firmy záujem obsadiť tieto pozície aj štátnymi príslušníkmi z tretích krajín," skonštatoval portál.



Najlepšia situácia je podľa ISTP už tradične v Bratislavskom kraji, kde za posledný mesiac pribudlo viac ako 4000 nových ponúk, čo predstavuje nárast o 25 %. Najmenej nových pracovných príležitostí priniesol Košický kraj (1200). Z okresov ponúka najlepšiu šancu na novú prácu Bratislava, Senec, Nitra, Trnava a Košice, naopak, najmenej ponúk vzniklo v okresoch Stropkov, Poltár a Medzilaborce.



"Najvyššie zárobky dosiahnu budúci zamestnanci, ak si nájdu prácu v oblasti IT a telekomunikácie, kde priemerná výška základnej nástupnej zložky mzdy dosahuje takmer 1800 eur. Dobre si zarobia aj tí, ktorí obsadia voľné pracovné miesta v oblastiach veda a výskum (1700 eur) a manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika (1400 eur)," vyčíslil portál.



Uchádzači o prácu, ktorí si hľadajú prácu na portáli ISTP, najviac preferujú zamestnania všeobecný administratívny pracovník, predavač v obchodnej prevádzke, upratovačka, odborný administratívny asistent a administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov. Z pracovných oblastí sú najvyhľadávanejšie obchod, marketing a reklama, štátna správa a bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality.