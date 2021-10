Internetový sprievodca trhom práce evidoval 17 000 nových ponúk práce

Bratislava 5. októbra (TASR) – Pracovno-poradenský portál Internetový sprievodca trhom práce evidoval v septembri 17 000 nových pracovných ponúk. Znamená to medzimesačný pokles o deväť percent. Ide aj o medziročný pokles, vlani v septembri totiž portál evidoval 19 500 nových pracovných ponúk. V súčasnosti je pre uchádzačov k dispozícii celkovo 77 000 voľných pracovných miest od 7700 inzerujúcich firiem.



„Či bude tento klesajúci trend v dôsledku sprísňujúcich sa pandemických opatrení a globálnych problémov v logistike pokračovať, alebo ho zvráti optimizmus zamestnávateľov, ktorí plánujú vytvoriť koncom roka tisíce nových pracovných miest, ukážu nasledujúce mesiace," skonštatoval projektový vedúci Internetového sprievodcu trhom práce Pavol Hudec.



Najviac nových ponúk na portál priniesli oblasti ako strojárstvo vrátane výroby motorových vozidiel (2900 pracovných príležitostí), technické manuálne a prierezové zamestnania (2100) a doprava (1900). Zo zamestnaní prevažujú ponuky na operátorov v strojárskej výrobe (1500) a vodičov nákladných automobilov a kamiónov (1400).



„Tieto pozície, spoločne so špecialistami v oblasti IT, stavebnými pracovníkmi (izolatéri, murári, betonári, omietkári a štukatéri), lekármi, kozmetikmi, operátormi strojov na výrobu výrobkov zplastov a operátormi zariadení na výrobu skla a keramiky, patria do skupiny zamestnaní, ktoré majú zamestnávatelia problém obsadiť slovenskými uchádzačmi o prácu a preto by privítali aj cudzincov," podotkol Hudec.



Z regionálneho pohľadu je najviac ponúk v Bratislavskom kraji, kde za september pribudlo 3200 pozícií. V porovnaní s augustom ale ide o pokles o 25 %. Dobrá situácia je aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji s necelými 2500 novými pracovnými ponukami.



„Najmenej pracovných príležitostí vytvorili zamestnávatelia v Košickom kraji (1200), ktorý ale dosiahol pozitívny medzimesačný nárast o sedem percent," dodal Hudec.



Firmy si cez Internetového sprievodcu trhom práce hľadajú ľudí aj na práce do zahraničia. Najviac do Nemecka (1500 voľných pracovných miest), Českej republiky (650) a do Rakúska (500). Ide hlavne o pozície z oblastí stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky, gastronómie, ubytovania či sociálnych služieb.



Čo sa týka požadovaného vzdelania, najviac inzerátov požaduje stredné odborné vzdelanie s výučným listom a úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. „Z požadovaných skupín odborov sú to strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, elektrotechnika a ekonomika, organizácia, obchod a služby," poznamenal Hudec.



Ak zamestnávatelia vyžadujú od svojich budúcich zamestnancov certifikát, ide najčastejšie o kvalifikačnú kartu vodiča, zdravotný preukaz, preukaz obsluhy motorových vozíkov a zváračský preukaz.