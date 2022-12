ISTP.sk: Zamestnávatelia potrebujú obsadiť 20.000 pracovných miest

Bratislava 8. decembra (TASR) - Zamestnávatelia za posledný mesiac vytvorili na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) 5000 nových voľných pracovných miest, o 1500 menej než v októbri. Mierny pokles v počte inzerovaných ponúk je podľa portálu pre blížiace sa sviatočné obdobie typické. Narastá však počet ponúk, ktoré súvisia s Vianocami alebo lyžiarskou sezónou. K dispozícii je 20.000 pracovných ponúk od 3000 zamestnávateľov. Informoval o tom vo štvrtok projektový vedúci portálu spoločnosti Trexima Bratislava Pavol Hudec.



Strojárstvo vrátane výroby motorových vozidiel ponúka najvyššiu šancu na novú prácu, a to 4300 voľných pracovných miest. Dostatok príležitostí je podľa portálu aj v technických a manuálnych prierezových zamestnaniach, a to 3400, v stavebníctve 2200 a v bankovníctve, poisťovníctve, finančných službách a realitách 1600.



Ponuky na operátorov v strojárskej výrobe prevažujú, je ich 1400, vyčíslil portál. Udržujú sa na popredných miestach so skladníkmi, montážnymi pracovníkmi, operátormi vysokozdvižných vozíkov, zváračmi kovov a čašníkmi.



V Bratislavskom kraji je 3600 voľných pracovných príležitostí, čo je podľa portálu tradične najviac, najmenej ich je v Košickom kraji, a to 1000.



V Bratislave je 2600 ponúk, čo je na základe slov webovej stránky priaznivá situácia, v Nitre je 1000 ponúk a v Galante 800. "Najťažšie sa hľadá práca v Medzilaborciach, Turčianskych Tepliciach a Sobranciach," uviedol Hudec.



Zamestnávatelia hľadajú na portáli aj uchádzačov o prácu v zahraničí. Na prácu v Nemecku zverejnili 1500 voľných pracovných miest, v Rakúsku 900 a v Holandsku 400. "Prevažujú zamestnania z oblastí gastronómie, ubytovania, stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky či sociálnych služieb," doplnil Hudec.



V každom druhom inzeráte podľa portálu postačuje stredné odborné vzdelanie, respektíve výučný list. Stredné odborné vzdelanie s maturitou požaduje 38 % inzerátov a vysokú školu vyžaduje každá tretia pracovná ponuka.



Požiadavku na prax neuvádza 61 % inzerátov, vyčíslil portál. Ak zamestnávatelia vyžadujú prax, chcú zväčša ročnú až dvojročnú.



Aj pre absolventov je vhodných 48 % inzerátov. "Ide o pozície čašníkov, operátorov v strojárskej výrobe, skladníkov a administratívnych pracovníkov," dodal Hudec.



Vo vybraných prípadoch vyžadujú zamestnávatelia na portáli aj certifikát, najčastejšie zdravotný preukaz, respektíve preukaz na prácu s potravinami, zváračský preukaz, kvalifikačnú kartu vodiča alebo preukaz obsluhy motorových vozíkov. Takmer v každom treťom inzeráte požadujú vodičské oprávnenie skupiny B.



Najvyššiu nástupnú mzdu majú uchádzači v zdravotníctve, priemerne takmer 1900 eur. Zamestnanci informačných technológií a telekomunikácií si zarobia 1800 eur, predajcovia a pracovníci servisu motorových vozidiel 1500 eur a stavebníci 1450 eur, uzavrel portál.