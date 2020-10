IstroAnalytica: Hospodárska kríza presiahne aj rok 2022

Bratislava 8. októbra (TASR) - Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica varuje pred prehnaným ekonomickým optimizmom Národnej banky Slovenska (NBS) a Inštitútu finančnej politiky (IFP), podľa ktorých by slovenská ekonomika mala výraznejšie rásť už v budúcom roku. Analytici IstroAnalytica očakávajú v roku 2021 hospodársky rast Slovenska iba do dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP). Hospodárska kríza presiahne aj rok 2022, uviedol vo štvrtok inštitút.



IstroAnalytica porovnala doterajší priebeh hospodárskej krízy v SR spôsobenej koronavírusom s poslednou veľkou krízou z roku 2008. Analytici tak isto prihliadli, vzhľadom na veľkú závislosť Slovenska od zahraničných ekonomík, aj k vývoju nálad na kľúčových zahraničných trhoch a k nedávno publikovaným ekonomickým očakávaniam manažérov veľkých svetových spoločností.



"Kríza, ktorá sa začala v roku 2008, na Slovensku trvala takmer päť rokov. Myslíme si, že slovenskí exportéri, od ktorých podstatne závisí výkon našej ekonomiky, nemajú stabilné objednávky a výhľad ani na najbližších 12 mesiacov. Preto nevidíme dôvod na prílišný optimizmus pri plánovaní hospodárskeho rastu na budúci rok a odporúčame zvýšiť intenzitu podpory slovenských podnikov a zamestnanosti v SR," uviedol výkonný riaditeľ IstroAnalytica Peter Helexa.



Významné riziko v nasledujúcom období vidí Helexa v náraste zadlženosti niektorých štátov eurozóny voči HDP, kde sa tento pomer napríklad pri "problémovom" Grécku odhaduje na úrovni zhruba 200 % na konci roka 2020. "V nasledujúcom roku 2021 sa síce odhaduje razantné zníženie tohto ukazovateľa na úroveň 180 %, avšak predpokladám, že ak k takémuto značne pozitívnemu vývoju nepríde, investori na finančných trhoch budú mať oprávnený pocit neistoty z udržateľnosti vládneho dlhu Grécka, čo spôsobí ďalšie "kolečká" bruselských summitov a postupnú transformáciu koronakrízy do krízy finančnej," dodal Helexa. Táto dlhová nákaza sa podľa analytika môže ďalej presunúť na Taliansko, kde sa očakáva pomer vládneho dlhu k HDP vo výške 159 % na konci roka 2020.



Všetky tieto faktory spolu s blížiacim sa rizikom tvrdého brexitu môžu spôsobiť podobný vývoj ako v období predchádzajúcej krízy, kde vrchol miery nezamestnanosti na Slovensku kulminoval až v januári 2013 na úrovni 14,80 %. Bolo to viac ako štyri roky od pádu Lehman Brothers v septembri 2008. Analytici z IstroAnalytica predpokladajú, že kríza sa naplno prejaví neskôr a napriek súčasnému oživeniu nedosiahla svoje dno. Súčasná kríza je z hľadiska prvotného prepadu HDP horšia ako tá predchádzajúca.



IstoroAnalytica odporúča prijať na strane vlády SR a samospráv také opatrenia, ktoré zabránia devastácii kľúčových sektorov v ekonomike. Napríklad podporiť podniky prostredníctvom zvýšenia dopytu po ich tovaroch a službách, nákupom ich prebytkov zo strany štátu, alebo dočasne kompenzovať časť výpadku ich príjmov. Okrem nákladov na zamestnancov totiž podniky a podnikatelia znášajú nemalé fixné náklady, ktoré súčasná forma podpory upriamená na kompenzáciu personálnych nákladov nepokrýva.