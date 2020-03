Mobilní operátori zaznamenali výrazné zvýšenie prevádzky

Bratislava 13. marca (TASR) - Prezídium Policajného zboru eviduje preťažené siete mobilných operátorov. Preto žiada občanov, aby využívali aj iné možnosti komunikácie, aby v prípade potreby bolo možné dovolať sa na tiesňové linky.



V prípade otázok v súvislosti s novým koronavírusom je potrebné ich adresovať na už medializované stránky a čísla Úradu verejného zdravotníctva, nie na linku 158. "Pripomíname, že zneužitie tiesňových liniek je trestné," povedala hovorkyňa prezídia Denisa Bárdyová.



"Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku vidíme aj my zvýšenú prevádzku v našich sieťach spôsobenú jednak zvýšenou prácou z domu a využívania konferenčných hovorov a pracovnej komunikácie, zrejme aj nárastom súkromných hovorov, ale najmä preťaženosťou krízovej linky 0800 221 234, čo má dosah na funkčnosť sietí všetkých operátorov," povedala pre TASR hovorkyňa O2 Tereza Molnár.



Podľa nej prevádzka v sieti sa takto približuje prevádzke počas najexponovanejších období v roku, akým je napríklad Silvester. "Vzhľadom na to, neustále posilňujeme kapacity siete a apelujeme na opatrenia pre krížovú linku pomáhajúce zvládaniu náporu volajúcich. Nemôžeme však vylúčiť ojedinelé krátkodobé problémy s dovolateľnosťou alebo stabilitou hovorov, ktoré však priebežne riešime. Prosíme v takých prípadoch o trpezlivosť," zdôrazňuje hovorkyňa. Navyše spoločnosť zatvára všetky svoje predajne počas soboty a nedele.



Spoločnosť Orange Slovensko, podľa vyjadrenia pre TASR, cíti maximálnu zodpovednosť za to, aby jej služby práve v tejto komplikovanej situácii, keď sú ľudia ešte viac odkázaní na komunikáciu prostredníctvom digitálnych technológií, plnohodnotne fungovali.



"V súčasnosti naše mobilné služby bežia v stabilnom režime, avšak v uplynulých dňoch zaznamenávame viac ako tretinový nárast hlasovej prevádzky, pričom tento trend je rastúci. Vzhľadom na takýto nápor na našu mobilnú sieť môžu niektorí zákazníci v určitých prípadoch pozorovať komplikácie s okamžitou dovolateľnosťou do iných sietí. Na ďalšom posilnení prepojovacej kapacity pracujeme," uviedla hovorkyňa spoločnosti Alexandra Piskunová.



Slovak Telekom si uvedomuje vážnosť situácie, a preto pristupuje k ďalším preventívnym krokom. V sobotu a nedeľu 14 - 15. marca 2020 budú všetky predajne Telekomu zavreté, či už ide o pobočky v obchodných centrách, alebo aj samostatné kamenné predajne. "Zákazníkom odporúčame riešiť ich požiadavky na viacerých digitálnych kanáloch (Telekom aplikácia, web www.telekom.sk).



Od dnešného dňa sú hovory na viac ako 50 číslach úradov verejného zdravotníctva bezplatné. Nakoľko bezplatná linka bola pomerne rýchlo vyťažená a regionálne úrady si vytvorili samostatné čísla, rozhodli sme sa aplikovať bezplatné hovory pre našich zákazníkov," uvádza spoločnosť Slovak Telekom.



Spoločnosť O2 počas víkendu zatvára všetky svoje predajne.