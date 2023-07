Amazon investuje 120 miliónov USD do satelitného zariadenia

Washington 21. júla (TASR) - Americký internetový gigant Amazon v piatok oznámil, že investuje 120 miliónov USD (107,88 milióna eur) do vybudovania zariadenia na stavbu satelitov v Kennedyho vesmírnom stredisku NASA v rámci svojich plánov na spustenie vesmírnej internetovej služby, ktorá bude konkurovať Starlink od SpaceX Elona Muska. TASR správu prevzala z AFP.



Spoločnosť, ktorú založil Jeff Bezos, tvrdí, že jej projekt Kuiper bude poskytovať "rýchle a cenovo dostupné širokopásmové pripojenie na celom svete". Internetová sieť Kuiper by mala doplniť webové služby Amazonu.



Spoločnosť Amazon plánuje dokončiť výstavbu v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride do konca roku 2024 s cieľom dodať prvú dávku satelitov v druhej polovici roku 2025.



"Máme ambiciózny plán na začatie plnohodnotného spustenia výroby projektu Kuiper a prvých zákazníckych pilotných projektov na budúci rok a toto nové zariadenie bude hrať kľúčovú úlohu," povedal Steve Metayer, viceprezident Kuiper Production Operations.



SpaceX Elona Muska vypustilo prvú sériu svojich viac ako 3700 funkčných satelitov Starlink v roku 2019 a je zďaleka najväčším hráčom v tomto rozvíjajúcom sa sektore.



(1 EUR = 1,1123 USD)