IT Asociácia a ÚVO: Obstarávanie IT sa musí profesionalizovať

Bratislava 6. marca (TASR) - Obstarávanie informačných technológií (IT) sa podľa IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) musí profesionalizovať. V pondelok o tom informovala ITAS na základe ich minulotýždňového stretnutia s ÚVO.



Témami stretnutia boli rozvoj spolupráce expertov ITAS a ÚVO, obnovenie pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú obstarávaním v IT sektore, no aj súčasný stav legislatívy či potrebné zmeny vo verejnom obstarávaní IT projektov a služieb. "V ITAS dlhodobo upozorňujeme, že profesionalizácia obstarávania informačno-komunikačných technológií je kľúčovou otázkou pre ďalší rozvoj Slovenska a jednou z podmienok zastavenia dlhodobej stagnácie našej krajiny. Sme presvedčení, že by sa mal klásť dôraz nielen na cenu, no aj na inovatívnosť a schopnosť dodať riešenie v primeranej kvalite a primeranom čase," uviedol prezident ITAS Emil Fitoš.



"V podmienkach verejného obstarávania je možné stanoviť jedno z troch druhov kritérií - najnižšej ceny, najlepšieho pomeru ceny a kvality, prípadne celkových nákladov počas životného cyklu. V rámci praxe sa však v absolútnej väčšine prípadov stretávame výlučne s kritériom najnižšej ceny," skonštatoval predseda ÚVO Peter Kubovič.



"Napriek tomu, že ako úrad nemáme právomoci nastavovať verejným obstarávateľom kritériá na vyhodnotenie ponúk, verím, že posilnenie odborných pracovných skupín a komunikácia s asociáciami a združeniami môže pozitívne vplývať na verejných obstarávateľov a umožniť častejšie používanie inovatívnych postupov v zadávaní zákaziek," dodal Kubovič. ITAS a ÚVO sa zároveň dohodli na spolupráci pri definovaní špecifických postupov pri nákupe IT služieb, no aj pri vzdelávaní obstarávateľov informačno-komunikačných technológií.