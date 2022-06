ITAS: Aplikácia Slovensko v mobile mohla byť nasadená skôr

Bratislava 21. júna (TASR) - IT Asociácia Slovenska (ITAS) uvítala nasadenie aplikácie Slovensko v mobile z dielne štátnej akciovky Slovensko IT. Vývoj samotnej aplikácie však trval dva roky a vzhľadom na rozsah poskytovaných funkcionalít mohla byť podľa ITAS nasadená oveľa skôr.



"Aplikácia správne reaguje na potrebu štátu komunikovať s občanmi a podnikateľmi prostredníctvom mobilných zariadení, a zároveň umožniť prihlasovanie k štátnym elektronickým službám cez mobilné ID," uviedol prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš. "Vzhľadom na fakt, že keď sa tento projekt začal, na slovenskom trhu existovalo niekoľko hotových a dostupných riešení prihlasovania cez mobilné zariadenia, to považujeme za premárnený čas. Sme presvedčení, že vzhľadom na rozsah poskytovaných funkcionalít mohla byť nasadená oveľa skôr," dodal.



Fitoš upozornil na fakt, že funkcionalita aplikácie je v súčasnosti veľmi oklieštená a zatiaľ slúži iba na autentifikáciu používateľa, ktorý sa chce dostať k elektronickým službám štátu. Čítačky elektronických identifikačných dokladov sa používatelia zbaviť nemôžu, pretože ju potrebujú na prvú registráciu aplikácie, a tiež vtedy, keď chcú autentifikovať nové zariadenie. K tomuto postupu zatiaľ neexistuje alternatíva pre tých, ktorí čítačku doma nemajú.



Aplikáciu v súčasnosti nie je možné použiť na autorizáciu, a to najmä pre to, lebo nebol implementovaný takzvaný "podpis klikom". "Otázna bude atraktívnosť atraktívnosť aplikácie pre podnikateľov, keďže pre väčšinu služieb, kde sa vyžaduje elektronicky podpis, budú naďalej musieť použiť občiansky preukaz a čítačku," upozornil šéf ITAS. Bez možnosti autorizácie úkonov priamo v mobile bude jej použiteľnosť pre podnikateľov a firmy výrazne obmedzená. V aplikácii tiež nefunguje ani prístup k schránke v mobile.



"Na jednej strane treba oceniť, že štátu sa vo vlastnej réžii podarilo vyvinúť a nasadiť riešenie, ktoré je odpoveďou na postupné zlepšovanie eGovernmentu. Otázna je však finančná efektívnosť vývoja aplikácie, ktorá bola hlavným argumentom, prečo sa na mobilné ID nevyužijú existujúce riešenia, ale celý vývoj bude na pleciach štátnej akciovky Slovensko IT. Zatiaľ nevieme, aké boli celkové náklady, ktoré Slovensko IT a samotné ministerstvo na vývoj aplikácie vynaložili," dodal Fitoš.