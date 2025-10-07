< sekcia Ekonomika
IT Asociácia Slovenska: NASES by mala detailne vysvetliť súťaže
Agentúru zaráža aj zmena prístupu k nákupu licencií, systémov a modulov pre potreby ÚPVS vo zverejnených podkladoch.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Medializované informácie o obstarávaniach IT projektov, ktoré vyhlásila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), vzbudzujú veľa otázok a agentúra by na ne mala poskytnúť jasné odpovede. Uviedla to v utorok IT Asociácia Slovenska (ITAS) v súvislosti s obstarávaniami do Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).
„Nie je nám jasné, prečo sa NASES rozhodla nakupovať licencie prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS). Obstarávanie takýchto komplexných služieb a systémov pomocou DNS nie je pre tento typ riešení vhodný. DNS sa má v prvom rade využívať na nákup bežných tovarov a služieb, pri ktorých sú zrejmé ich vlastnosti a použite, sú dostupné u viacerých dodávateľov a v súťaži rozhoduje najvýhodnejšia cena na trhu,“ skonštatovala ITAS.
Agentúru zaráža aj zmena prístupu k nákupu licencií, systémov a modulov pre potreby ÚPVS vo zverejnených podkladoch. Odborníci vysvetlili, že štát získa iba právo používať daný systém v zmysle licenčných podmienok výrobcu. Takto nastavené podmienky môžu podľa odborníkov vyústiť do silnej závislosti štátu od jedného dodávateľa.
ITAS zároveň uviedla, že nebola prezentovaná žiadna analýza, ktorá by dokazovala finančnú efektívnosť zákazky alebo zdôvodnenie vhodnosti zvolenej metódy obstarania nových modulov. Agentúra má naviac vážne pochybnosti, či je reálne dodržať uvedenú lehotu a dodať riešenie v plne funkčnej podobe 14 dní po podpise zmluvy. Výhrady má aj k samotnému obsahu súťažnej dokumentácie a k veľmi všeobecnej špecifikácii riešenia.
„Uvedomujeme si, že programové obdobie plánu obnovy sa blíži ku koncu a lepšie čerpanie európskych fondov môže Slovensku v čase konsolidácie pomôcť. No čerpanie eurofondov nemôže mať vyššiu prioritu ako dodržiavanie štandardných a legálnych postupov či rokmi overená prax pri vytváraní významných a unikátnych informačných systémov. Upozorňujeme, že v prípade takto zvoleného spôsobu obstarávania hrozia Slovensku korekcie zo strany Európskej komisie, čo vytvorí v čase konsolidácie ďalšiu zbytočnú záťaž na štátny rozpočet,“ uzavrela ITAS.
