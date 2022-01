IT asociácia:Digitalizačné projekty najviac brzdí verejné obstarávanie

Bratislava 6. januára (TASR) – Jednou z praktických vecí, ktoré brzdia digitalizačné projekty – ale nielen tie – je problematika verejného obstarávania. To, ako je obstarávanie nastavené na Slovensku, takmer znemožňuje orgánom verejnej moci poskytovať svojim klientom, čiže občanom a firmám, kvalitné služby. Ak sa to nezmení, kvalitné digitálne služby budú na Slovensku stále len teóriou. V rozhovore pre TASR to povedal prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.



"Ak digitálne služby nedokážeme obstarať, ostávajú v rovine želaní," podotkol Fitoš s tým, že štát neobstaráva kvalitu, čo sa týka informačných systémov. Dodal, že bez legislatívnych zmien či zásadných zmien procesov sa nebude dať dosiahnuť zásadné zlepšenie služieb ani skvalitnenie verejnej správy. "Digitálnou transformáciou prešli banky, telekomunikační operátori, energetické spoločnosti a prechádzajú ňou priemyselné podniky. Verejná správa pritom stále funguje na zákonoch, predpisoch, vyhláškach a myšlienkových postupoch, ktoré sú z 50. alebo 60. rokov. Mám na mysli napríklad správny poriadok SR," poznamenal Fitoš.



Ocenil však odbúravanie povinnosti nosiť výpisy na úrady, čo podľa neho prispieva k zlepšovaniu služieb. "Čo sa ale týka zlepšovania napríklad portálu slovensko.sk v mobile, v tomto prípade sme stále viazaní konkrétnou legislatívou a pravidlami pre autentifikáciu a autorizáciu, a kým sa tieto pravidlá nezmenia, ako na strane používaných technológií, tak aj na strane zákonov, atraktívnosť služieb sa bude zvyšovať len veľmi ťažko," poznamenal Fitoš.



Ako zhrnul, na digitálnu transformáciu verejnej správy treba v prvom rade zmeniť zákony, ani to však nezaručí úspech. Pretože napríklad pri výmene dokumentov za dáta potom štát zistí, že na to nemá pripravené informačné systémy. Riešením je preto podľa Fitoša vytvorenie veľmi kvalitnej stratégie digitálnej transformácie s detailným popisom, legislatívnymi prvkami a aj s prvkami IT architektúry. "Domnievam sa, že ľudí, ktorí takto chápu digitálnu transformáciu, je na Slovensku nesmierne málo a mimoriadne ťažko sa táto téma komunikuje. Okrem iného je to téma, ktorá určite neprinesie výsledky v tomto volebnom období, a tým je daná aj jej atraktívnosť," uzavrel Fitoš.