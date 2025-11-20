< sekcia Ekonomika
Zamestnávatelia vítajú vznik centra pre inovácie
Centrum, ktoré by malo vzniknúť vo Voderadoch, má podporiť výskum, inováciu a technologický pokrok v slovenskom podnikateľskom prostredí.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta projekt Národného inovačného a technologického centra (NITC). Centrum, ktoré by malo vzniknúť vo Voderadoch, má podporiť výskum, inováciu a technologický pokrok v slovenskom podnikateľskom prostredí. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedali predstavitelia AZZZ SR spolu s prezidentom NITC Jurajom Miškovom.
„Vítame takéto kontaktné miesto, ktoré prepája výskumné inštitúcie, akademickú sféru a súkromný sektor s cieľom vytvárať inovatívne technologické riešenia, ktoré podporia rozvoj firiem, zvýšia zamestnanosť a v neposlednom rade môžu mať aj globálny vplyv,“ uviedol generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.
NITC by malo prepojiť teoretické poznatky s praxou, podporovať inovácie a technologický rozvoj, čím prispeje aj k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti krajiny. Zameriavať sa bude tiež na podporu profesijného rastu zamestnancov či odbornú prípravu študentov na výzvy rýchlo sa meniaceho technologického prostredia.
Miškov priblížil, že v Česku je 12 inovačných centier a deväť výskumných, pričom na Slovensku nie je zatiaľ ani jedno. NITC v SR by malo podľa neho prepojiť firmy, akademický sektor a verejnú správu, pričom jeho sídlom by mal byť opustený outlet, respektíve komplex budov vo Voderadoch. Vysvetlil, že krajina nemá stovky miliónov eur na výstavbu nového inovačného centra, preto odkúpenie budov spolu s pozemkami je rýchlejšie a afektívnejšie.
Líderka projektu NITC Marcela Hjemgard doplnila, že SR zaostáva v inováciách a dosahuje len 70 % priemeru EÚ. V rámci podpory vedy, techniky a výskumu investuje krajina do tejto oblasti len približne jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP), čo je podľa nej málo. Slabé výsledky sa ukazujú aj vo firmách, slovenské spoločnosti totiž inovujú len na úrovni polovice európskeho priemeru.
Ďalej vyčíslila, že NITC kúpilo celý areál vo Voderadoch za 16,9 milióna eur vrátane pozemkov. Na základe odborných znaleckých posudkov bola kúpna cena tohto komplexu na úrovni 19,3 milióna eur, NITC sa ho však podarilo kúpiť za nižšiu sumu. „Prostriedky na obstaranie celého areálu poskytol Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku s tým, že súkromní investori sa postarajú o rekonštrukciu a prípravu do prevádzky a budú niesť aj náklady za prevádzku celého centra,“ uzavrel Miškov.
„Vítame takéto kontaktné miesto, ktoré prepája výskumné inštitúcie, akademickú sféru a súkromný sektor s cieľom vytvárať inovatívne technologické riešenia, ktoré podporia rozvoj firiem, zvýšia zamestnanosť a v neposlednom rade môžu mať aj globálny vplyv,“ uviedol generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.
NITC by malo prepojiť teoretické poznatky s praxou, podporovať inovácie a technologický rozvoj, čím prispeje aj k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti krajiny. Zameriavať sa bude tiež na podporu profesijného rastu zamestnancov či odbornú prípravu študentov na výzvy rýchlo sa meniaceho technologického prostredia.
Miškov priblížil, že v Česku je 12 inovačných centier a deväť výskumných, pričom na Slovensku nie je zatiaľ ani jedno. NITC v SR by malo podľa neho prepojiť firmy, akademický sektor a verejnú správu, pričom jeho sídlom by mal byť opustený outlet, respektíve komplex budov vo Voderadoch. Vysvetlil, že krajina nemá stovky miliónov eur na výstavbu nového inovačného centra, preto odkúpenie budov spolu s pozemkami je rýchlejšie a afektívnejšie.
Líderka projektu NITC Marcela Hjemgard doplnila, že SR zaostáva v inováciách a dosahuje len 70 % priemeru EÚ. V rámci podpory vedy, techniky a výskumu investuje krajina do tejto oblasti len približne jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP), čo je podľa nej málo. Slabé výsledky sa ukazujú aj vo firmách, slovenské spoločnosti totiž inovujú len na úrovni polovice európskeho priemeru.
Ďalej vyčíslila, že NITC kúpilo celý areál vo Voderadoch za 16,9 milióna eur vrátane pozemkov. Na základe odborných znaleckých posudkov bola kúpna cena tohto komplexu na úrovni 19,3 milióna eur, NITC sa ho však podarilo kúpiť za nižšiu sumu. „Prostriedky na obstaranie celého areálu poskytol Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku s tým, že súkromní investori sa postarajú o rekonštrukciu a prípravu do prevádzky a budú niesť aj náklady za prevádzku celého centra,“ uzavrel Miškov.