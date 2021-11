Britský Ofcom sa snaží zachrániť tisíce telefónnych búdok pred zánikom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 13. novembra (TASR) - Britský telekomunikačný regulátor Ofcom tento týždeň predstavil návrhy na záchranu tisícok verejných telefónnych búdok, ktorým hrozí koniec v ére mobilných telefónov.Približne 96 % dospelých v Spojenom kráľovstve aktuálne vlastní mobilný telefón. A pokrytie signálom sa v celej krajine zlepšilo, čím sa zmenil spôsob, akým ľudia telefonujú.Operátori preto analyzujú, ktoré verejné telefónne búdky budú vyradené z prevádzky. Ofcom sa ale domnieva, že sú potrebné „jasnejšie a prísnejšie“ pravidlá pre lokality, kde majú verejné telefóny stále "životne dôležitú" funkciu. Týka sa to približne 5000 telefónnych búdok na miestach so slabým pokrytím.Ďalšie kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy, sú miesta častých nehôd alebo miesta vyhľadávané samovrahmi, argumentuje Ofcom.povedala riaditeľka pre konektivitu v Ofcom Selina Chadhaová.dodala.V súčasnosti je v Spojenom kráľovstve približne 21.000 verejných telefónnych búdok. Na ilustráciu, na vrchole ich "éry" mala Británia až 92.000 telefónnych búdok.Za známe červené telefónne búdky zodpovedá operátor BT, zatiaľ čo spoločnosť KCOM prevádzkuje v severnom Anglicku krémové búdky Hull.Za rok do mája 2020 sa z nich uskutočnilo takmer 150.000 krízových volaní, uviedol Ofcom, pričom 25.000 hovorov bolo na detskú poradenskú službu Childline a 20.000 hovorov na charitu Samaritans, ktorá sa snaží o prevenciu samovrážd.Celkové využitie verejných telefónnych búdok však za uplynulé dve desaťročia kleslo, z približne 800 miliónov minút v roku 2002 na sedem miliónov minút v roku 2020.V ostatných rokoch sa viac ako 6000 vyradených červených telefónnych búdok zmenilo na komunitné knižnice alebo na domáce defibrilátory. Tam, kde verejný telefónny automat nie je potrebný, si ho totiž môžu miestne komunity odkúpiť za symbolickú libru a použiť na iné účely.