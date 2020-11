ByteDance sa odvolal na súde proti príkazu na predaj aktív v USA

Washington 11. novembra (TASR) - Čínska spoločnosť ByteDance, vlastník aplikácie na zdieľanie videí TikTok, podala v utorok (10. 11.) neskoro večer podnet na odvolacom súde v USA. Napáda v ňom príkaz administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má nadobudnúť účinnosť vo štvrtok (12. 11.) a požaduje, aby sa dovtedy zbavila americkej divízie.



Trump nariadil 14. augusta ByteDance, aby sa zbavila amerických aktív do 90 dní, ktoré uplynú vo štvrtok. Trumpova administratíva tvrdí, že TikTok predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť, pretože čínska vláda môže vďaka nemu získať osobné údaje užívateľov z USA. TikTok, ktorý má viac ako 100 miliónov užívateľov v USA, tieto obvinenia popiera.



V návrhu podanom na americkom odvolacom súde spoločnosť ByteDance uviedla, že žiada súdne preskúmanie príkazu na predaj TikToku. Argumentuje, že príkaz aj tvrdenie, že TikTok predstavuje bezpečnostnú hrozbu, boli nezákonné a sú porušením práva podľa ústavy USA.



ByteDance medzitým rokuje so spoločnosťami Walmart a Oracle o prevode amerických aktív TikTok do nového subjektu. Čínska firma uviedla tiež, že požaduje predĺženie príkazu na odpredaj zo 14. augusta o 30 dní, aby mohla dokončiť dohodu.



Biely dom a ministerstvo financií odmietli správu komentovať.



V septembri TikTok oznámil, že má predbežnú dohodu s Walmartom a Oracle o podiele v novej spoločnosti, ktorá bude dohliadať na operácie v USA.



Jedným veľkým problémom, ktorý pretrváva, je vlastnícka štruktúra novej spoločnosti TikTok Global, ktorá by bola majiteľom aktív TikToku v USA.