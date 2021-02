Štátna energetická skupina ČEZ rokuje o prevzatí českého Vodafonu

Praha 22. februára (TASR) - Na českom telekomunikačnom trhu sa rokuje o najväčšom obchode od roku 2013, keď skupina PPF ovládla operátora O2. Štátna energetická skupina ČEZ má záujem o kúpu tretieho najväčšieho českého operátora Vodafone.



Rokovania pre české Hospodárske noviny (HN) potvrdil Vodafone, ktorý je súčasťou rovnomenného globálneho telekomunikačného koncernu. Do leta by sa malo rozhodnúť, či sa akvizícia uskutoční. O cene sa diskutuje, pričom HN odhadujú, že by mohla dosiahnuť nižšie desiatky miliárd českých korún.



"Už od obdobia pred 5G aukciou prebiehajú rokovania o rôznych možnostiach strategickej spolupráce," komentoval potenciálny predaj koncernu ČEZ hovorca Vodafonu Ondřej Luštinec.



ČEZ už v telekomunikáciách pôsobí, zatiaľ je to však pre skupinu len okrajový biznis. Prevádzkuje napríklad menšieho operátora ČEZ Mobil, ktorý má takmer 130.000 zákazníkov. Mobilnú sieť si prenajíma od O2. S kúpou Vodafonu by koncern získal ďalšie štyri milióny mobilných zákazníkov.



ČEZ už minulý rok prekvapil záujmom o vybudovanie štvrtého veľkého operátora. Docieliť to chcel účasťou na spomínanej štátnej aukcii frekvencií pre nové mobilné 5G siete. Špekulovalo sa, že to robí na politickú objednávku premiéra Andreja Babiša a ministra priemyslu Karla Havlíčka, ktorým malo vadiť, že sa do aukcie neprihlásili veľkí zahraniční záujemcovia. Vládni politici to však odmietli.



Pre premiéra Babiša je však jedným z dlhodobých cieľov zlacnenie mobilných dát, ktorá patrí medzi najdrahšie v Európe. Od príchodu ďalšieho veľkého operátora si vláda sľubovala zvýšenie konkurencie a pokles cien. To sa však nestalo, do 5G aukcie žiadny nový hráč nezasiahol. ČEZ sa mal z dražby predčasne stiahnuť práve preto, že už vyjednával s Vodafonom. "Konzultácie sa vedú v Londýne s centrálou Vodafonu a trvajú už zhruba od leta," uviedol pre HN zdroj oboznámený s rokovaniami.



ČEZ má dostatok hotovosti na nákup Vodafonu. Už takmer pred dvoma rokmi skupina ohlásila veľký výpredaj svojich zahraničných aktív. Za svoje spoločnosti v Rumunsku, Bulharsku a Poľsku by firma mohla získať vyše 40 miliárd Kč (1,55 miliardy eur).